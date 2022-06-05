Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что компания Абрамовича и его партнеров оценивается в более чем 410 млн фунтов (15 млрд грн).

По данным издания, непосредственно Абрамовичу принадлежит 23% акций Truphone, остальные – Александру Абрамову и Александру Фролову из российской металлургической компании Evraz.

Известно, что компания Абрамовича убыточна в течение 15 лет. Только за 2020 год зафиксировали убытки на 16 млн фунтов (588,6 млн грн). Телекоммуникационная группа продает контракты корпоративным клиентам, включая банки, желающим иметь защищенную сеть и избегать платы за роуминг для сотрудников.

По предварительной информации, компанию планируют купить германский бизнесмен Хакан Коч и его деловой партнер, частный инвестор Пирос Куссиос.

Абсолютное большинство (90%) акций будет принадлежать Кочу, также владеющему платформой по продаже подержанных машин Auto1.

Напомним, российские олигархи готовы передать активы Украине , чтобы откупиться от санкций. Министр финансов Канады Христя Фриланд рассказала, что ей звонят недовольные западными санкциями российские олигархи, готовые передать активы Украине.

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