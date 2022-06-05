Абрамович за 1 фунт продает телекоммуникационную компанию в Великобритании, - Financial Times
В Великобритании продают телекоммуникационную группу Truphone российского миллиардера Романа Абрамовича за 1 фунт
Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что компания Абрамовича и его партнеров оценивается в более чем 410 млн фунтов (15 млрд грн).
По данным издания, непосредственно Абрамовичу принадлежит 23% акций Truphone, остальные – Александру Абрамову и Александру Фролову из российской металлургической компании Evraz.
Известно, что компания Абрамовича убыточна в течение 15 лет. Только за 2020 год зафиксировали убытки на 16 млн фунтов (588,6 млн грн). Телекоммуникационная группа продает контракты корпоративным клиентам, включая банки, желающим иметь защищенную сеть и избегать платы за роуминг для сотрудников.
По предварительной информации, компанию планируют купить германский бизнесмен Хакан Коч и его деловой партнер, частный инвестор Пирос Куссиос.
Абсолютное большинство (90%) акций будет принадлежать Кочу, также владеющему платформой по продаже подержанных машин Auto1.
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