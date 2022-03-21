Абрамович спасает свои яхты от санкций в Турции
Одна яхта российского олигарха Романа Абрамовича прибыла, другая должна прибыть в турецкие порты, спасаясь от европейских санкций
Об этом сообщила "Украинская правда".
Так, 160-метровая яхта Еclipse уже более полумесяца направляется с Карибских островов в свободную от санкций юрисдикцию и сегодня может прибыть в Турцию. Она стоит около $0,5 млрд.
Известно, что 4 марта Еclipse покинула воды карибского острова Сент-Мартин, а сейчас проходит мимо греческого острова Крит.
Вторая яхта Solaris 139 метров длиной прибыла 21 марта в турецкие воды из Черногории, куда она раньше добралась, убегая от санкционных мер из порта Барселоны. В настоящее время она базируется на турецком курорте Дача.
- Напомним, яхту Solaris, принадлежащую российскому олигарху Роману Абрамовичу, перегнали из порта в Испании в Черногорию.
- Российский олигарх Роман Абрамович был замечен 14 марта в аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива незадолго до того, как связанный с ним самолет вылетел в Стамбул, где раньше видели его яхту.
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