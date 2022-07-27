Абрамович, санкции и потери России

Но и российская на самом деле лежит. Потому что санкции даже вне нефти и газа работают.

Это заключение новой 118-страничной статьи Джеффри Зонненфельда из Йельского университета и других 18 авторов.

Зонненфельд утверждает, что Россия представляет лживую статистику, чтобы показать: будто санкции больше вредят Европе, чем России.

На самом деле, санкции на импорт фактически остановили собственное производство в России. Иностранные компании, ушедшие из России, генерировали 40 процентов ВВП.

Россияне шантажируют Европу поставками газа. Это шантаж отчаяния. Европа действительно 46 процентов газа импортирует из России.

Но Россия экспортирует 83 процента газа в Европу. Шантажируя Европу газом, Россия блефует.

Так что вопрос сохранения санкций против России жизненно важен для Украины, несмотря на лоббизм самой России. Для этого самим не следует идти на уступки России, чтобы не создавать аргументов за снятие санкций.

Таких аргументов множество. Некоторые российские банки, под санкциями в мире, продолжают работать в Украине. Как будто владельцы передали собственность в управление.

Много информации о том, что российский ПИН банк, принадлежащий Евгению Гиннеру (это так называемая "лужниковская" группа, связанная с Бабаковым, ВПК России и криминалом), продолжает получать рефинансирование от Нацбанка. За время войны якобы получил более миллиарда.

Наконец, что делает на переговорах в Стамбуле Абрамович? Абрамович управлял деньгами Ельцина, а сейчас, по утверждению прессы, деньгами Путина. Каков эффект от того, что Украина его всюду приглашает и допускает? Мы покупаем или продаем? Государство или отдельные лица украинской власти? Общество должно об этом знать.

Для эффективного продления санкций мы должны быть примером жесткости и честности во всех отношениях с агрессором.