Абрамович продаст мобильного оператора Truphone за 1 фунт, - FT
Российский олигарх Роман Абрамович из-за санкций будет вынужден продать телекоммуникационную компанию Truphone за 1 фунт
Об этом сообщает Financial Times .
Решение о продаже Truphone за символическую сумму связано с санкциями, введенными против Абрамовича в ЕС и Британии.
Новыми владельцами станут немецкий бизнесмен, соучредитель компании по производству б/у автомобилей Auto1 Хакан Коч и его деловой партнер, бывший руководитель телекоммуникационных компаний и частный инвестор Пирос Куссиос. Они получат 90% и 10% акций компании соответственно. Соглашение будет закрыто в июне.
Truphone продает контракты корпоративным клиентам, в том числе банкам, нуждающимся в доступе к безопасной сети и отсутствии платы за роуминг для сотрудников.
- 25 мая британское правительство разрешило продажу за 4,25 млрд фунтов футбольного клуба "Челси", принадлежавшего Абрамовичу.
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