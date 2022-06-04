Об этом сообщает Financial Times .

Решение о продаже Truphone за символическую сумму связано с санкциями, введенными против Абрамовича в ЕС и Британии.

Новыми владельцами станут немецкий бизнесмен, соучредитель компании по производству б/у автомобилей Auto1 Хакан Коч и его деловой партнер, бывший руководитель телекоммуникационных компаний и частный инвестор Пирос Куссиос. Они получат 90% и 10% акций компании соответственно. Соглашение будет закрыто в июне.

Truphone продает контракты корпоративным клиентам, в том числе банкам, нуждающимся в доступе к безопасной сети и отсутствии платы за роуминг для сотрудников.

25 мая британское правительство разрешило продажу за 4,25 млрд фунтов футбольного клуба "Челси", принадлежавшего Абрамовичу.

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