Абрамович продал "Челси" за 2,5 млрд фунтов стерлингов

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Новыми владельцами футбольного клуба станет группа инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боли.

Однако транзакция еще требует одобрения британского правительства, которое в марте ввело санкции против Абрамовича из-за российского вторжения в Украину. А также согласования Английской премьер-лиги – члены консорциума должны соответствовать правилам лиги для владельцев и директоров клубов.

В группу Боли входят инвестиционная компания Clearlake Capital, швейцарский бизнесмен Хансерг Висс и генеральный директор Guggenheim Partners Марк Уолтер. Доля Clearlake составит около 61%.

Также Боли и Уолтер являются совладельцами команды "Лос-Анджелес Доджерс" Высшей лиги бейсбола.

Предварительно сообщали о 6 претендентах на покупку активов в мировом клубе "Челси".