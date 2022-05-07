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Абрамович продал "Челси" за 2,5 млрд фунтов стерлингов

7 мая, 2022 суббота
05:02
Мир

Российский олигарх Роман Абрамович под давлением санкций продал футбольный клуб "Челси" за 2,5 млрд фунтов стерлингов

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Новыми владельцами футбольного клуба станет группа инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боли.

Однако транзакция еще требует одобрения британского правительства, которое в марте ввело санкции против Абрамовича из-за российского вторжения в Украину. А также согласования Английской премьер-лиги – члены консорциума должны соответствовать правилам лиги для владельцев и директоров клубов.

В группу Боли входят инвестиционная компания Clearlake Capital, швейцарский бизнесмен Хансерг Висс и генеральный директор Guggenheim Partners Марк Уолтер. Доля Clearlake составит около 61%.

Также Боли и Уолтер являются совладельцами команды "Лос-Анджелес Доджерс" Высшей лиги бейсбола.

  • Предварительно сообщали о 6 претендентах на покупку активов в мировом клубе "Челси".

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санкции против России
война с Россией
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