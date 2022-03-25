Об этом сообщает Financial Times, информирует Эспрессо.TV.



Ссылаясь на собственные источники, издание утверждает, что участие олигарха в переговорном процессе одобрил Владимир Путин.

"Получив поддержку Путина, Абрамович встретился с чиновником из Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы помочь организовать переговоры".

Два человека, осведомленные в этом вопросе, сказали Financial Times, что Путин выразил свое одобрение после того, как Абрамович предложил Кремлю сыграть роль посредника.



"Он действительно имеет одобрение на самом высоком уровне с обеих сторон", – сказал один из собеседников издания.



В свою очередь, Financial Times заметила, что олигарх не присутствовал на круглом столе, который Путин устроил для олигархов и руководителей государственных компаний вечером 24 февраля после начала вторжения в Украину. А в 2003 году он заявил FT, что "не имеет особых отношений" с Путиным.

Западные официальные лица, информированные о ходе переговоров, выражали сомнение в том, что Абрамович вообще не сыграл какую-то роль. Другие предполагают, что он, возможно, преувеличил свою роль во избежание западных санкций и не потеряет контроль над своими британскими активами.



Член украинской делегации на переговорах с РФ и глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сказал FT, что встречался с Абрамовичем в белорусском Гомеле, когда состоялся первый раунд переговоров.



"Я могу подтвердить, что Абрамович активно участвует в мирных переговорах", — сказал Арахамия.



Он добавил, что миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать, получил ли Абрамович добро от Путина. Песков заявил, что бизнесмен помогал в организации переговоров.

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