Абрамович посетил Киев. Российский олигарх попытался возобновить переговоры между РФ и Украиной, - Bloomberg
Российский миллиардер Роман Абрамович посетил Киев с целью возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной
Об этом сообщает Bloomberg .
По информации источника, Роман Абрамович встретился с украинской делегацией, чтобы обсудить пути возобновления переговоров. Олигарх является неформальным посредником с начала войны.
После последнего раунда переговоров в Стамбуле 29 марта, на которых присутствовал Абрамович, не было никаких признаков прогресса. Переговоры зашли в тупик, а россияне продолжают блокировать Мариуполь.
"Пресссекретарь Абрамовича сказал, что он не в Киеве, отказавшись от дальнейших комментариев. Михаил Подоляк от комментариев отказался. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не сразу ответил на запрос о комментарии", - сообщили в Bloomberg.
- 16 апреля Владимир Зеленский подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах между Украиной и Россией в качестве представителя РФ.
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