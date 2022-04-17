Абрамович посетил Киев. Российский олигарх попытался возобновить переговоры между РФ и Украиной, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg .



По информации источника, Роман Абрамович встретился с украинской делегацией, чтобы обсудить пути возобновления переговоров. Олигарх является неформальным посредником с начала войны.



После последнего раунда переговоров в Стамбуле 29 марта, на которых присутствовал Абрамович, не было никаких признаков прогресса. Переговоры зашли в тупик, а россияне продолжают блокировать Мариуполь.



"Пресссекретарь Абрамовича сказал, что он не в Киеве, отказавшись от дальнейших комментариев. Михаил Подоляк от комментариев отказался. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не сразу ответил на запрос о комментарии", - сообщили в Bloomberg.

16 апреля Владимир Зеленский подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах между Украиной и Россией в качестве представителя РФ.

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