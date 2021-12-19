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Абрамович получил гражданство Португалии

19 декабря, 2021 воскресенье
08:00
Экономика Роман Абрамович

Близкий к семьям Ельцина и Путина российский мультимиллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии

Соответствующую информацию разместили три издания – Público, Forbes и RBC.ru, передает Еспресо.TV.

Эти данные также подтвердила журналистам компания Millhouse, управляющая активами предпринимателя.

"Абрамович стал гражданином Португалии благодаря португальскому "Закону о возвращении", позволяющему потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии, - ред.) и евреев конверсо (тех, которые были насильственно обращены в христианство, - ред.) получить португальское гражданство", - отмечает RBC.

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Собеседник Forbes в свою очередь объяснил, что "этот закон фактически позволяет "загладить вину" за прежнее преследование евреев в этих странах".

Адвокаты Романа Абрамовича исследовали его генеалогию и, как выяснилось, предки бизнесмена попали с Пиренейского полуострова в современную РФ через Гамбург и Литву, где у него тоже нашлись "корни".

Справка

В 2018 году Абрамович получил гражданство Израиля.

До этого у него возникли проблемы с инвестиционной визой в Британию. Власти Соединенного Королевства потребовали объяснить происхождение состояния миллиардера. Но после получения гражданства Израиля Абрамович отозвал заявку на новую визу в Британию.

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Кроме того, Роман Абрамович хотел получить вид на жительство в Швейцарии, однако власти этой страны отказали бизнесмену. Его пребывание в Швейцарской Конфедерации сочли "нежелательным".

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олигархи
Португалия
евреи
Роман Абрамович
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