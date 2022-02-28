Абрамович по просьбе Украины приехал в Беларусь для содействия украино-российским переговорам
Российско-израильский миллиардер и владелец ФК "Челси" Роман Абрамович ответил на просьбу украинских официальных лиц помочь переговорам между Россией и Украиной
Об этом сообщает The Jerusalem Post .
Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович, имеющий тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, находится в Беларуси для помощи в переговорах между российской и украинской делегацией в рамках усилий по прекращению войны. Отмечается, что Киев попросил Абрамовича оказать содействие в проведении переговоров.
Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не комментировал участие Абрамовича в переговорах, но сказал, что "мы ценим каждого, кто может помочь, если у него достаточно влияния".
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