Абрамович по просьбе Украины приехал в Беларусь для содействия украино-российским переговорам

Об этом сообщает The Jerusalem Post .



Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович, имеющий тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, находится в Беларуси для помощи в переговорах между российской и украинской делегацией в рамках усилий по прекращению войны. Отмечается, что Киев попросил Абрамовича оказать содействие в проведении переговоров.



Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не комментировал участие Абрамовича в переговорах, но сказал, что "мы ценим каждого, кто может помочь, если у него достаточно влияния".



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