Об этом пишет Guardian со ссылкой на документы кипрских офшоров.

О стремительной реорганизации финансов олигарха всего за три недели до войны, в результате которой его дети стали формальными собственниками фондов на сумму не менее 4 млрд долларов, стало известно из многочисленных документов компании MeritServus, базирующейся на Кипре, занимающейся менеджментом этих оффшорных фондов Абрамовича. Этими файлами с журналистами поделился неназванный источник.

Реорганизация активов состоялась в начале февраля, незадолго до того, как Абрамович, будучи человеком, близким к Путину, попал под международные санкции в связи с российской военной агрессией.

Ранее в прессе уже сообщалось, что дети олигарха, все граждане России, младшему из которых 9 лет, стали бенефициарами двух фондов, однако из последних документов, как пишет газета, следует, что масштаб реорганизации активов олигарха значительно существеннее и может свидетельствовать о попытке Абрамовича избежать замораживание или конфискации его огромного состояния.

Помимо 10 фондов, дети олигарха стали владельцами других разнообразных активов, включая яхты, вертолеты и самолеты.

Сам Абрамович находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Канады, но не Америки, хотя министерство юстиции США в прошлом году конфисковало два его самолета, сославшись на то, что они использовались для нарушения санкций, введенных против Москвы.

Сам Абрамович и компания MeritServus отвечать на вопросы журналистов газеты по поводу реорганизации его финансов отказались.

Роман Абрамович, имеющий паспорта России, Израиля и Португалии, категорически отрицает, что у него есть финансовые связи с Кремлем, и даже подал в суд иск с целью отмены решения ЕС о применении к нему санкций.

Напомним, в середине декабря Канада начала процесс ареста и конфискации активов Абрамовича.

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