Об этом пишет Wall Street Journal, – информирует Эспрессо.TV .



В частности, речь идет об оффшорной компании Norma Investments Ltd. (Британские Виргинские острова), которая много лет контролировалась Абрамовичем. Однако 24 февраля его деловой партнер Давид Давидович приобрел ее в полную собственность.

Следовательно, отмечает издание, Соединенное Королевство применило к Абрамовичу санкции по обвинению в извлечении выгоды от путинского режима. Через несколько дней эти санкции повторил Евросоюз, фактически запретив Абрамовичу использовать активы и посещать Британию и ЕС.

Приближенное к Давидовичу лицо подтвердило WSJ, что он взял организацию под свой контроль. В то же время, источник уточнил, что Абрамович не был предыдущим владельцем Norma, но не указал, кто был им.

Norma Investments фигурирует во многих документах, связанных с Абрамовичем. В 2021 году американская биотехнологическая компания, финансируемая Norma, в своем годовом отчете указала, что Norma контролируется Абрамовичем.

Давидович также значится в документах в качестве главного исполнительного директора московской инвестиционной компании "Millhouse LLC", которую Абрамович основал 20 лет назад.

Norma Investments стала инструментом венчурных инвестиций. В частности, компания инвестировала в возобновляемую энергетику в США и израильскую техкомпанию Shellanoo Group, долю которой в 2016 году Абрамович купил через компанию принадлежащую Norma.

Напомним, война России против Украины изменит глобальный экономический и политический порядок, – МВФ.

Япония лишила Россию статуса "наибольшего содействия" в торговле.

Российский "АвтоВАЗ" останавливает производство. Не хватает запчастей.

В четвертом пакете санкций от ЕС также говорится о запрете на поставки в Россию элитных авто.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb