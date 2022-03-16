Абрамович перед санкциями переписал активы, - Wall Street Journal
Российский олигарх через несколько часов после введения российских войск в Украину передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из своих бизнес-партнеров
Об этом пишет Wall Street Journal, – информирует Эспрессо.TV .
В частности, речь идет об оффшорной компании Norma Investments Ltd. (Британские Виргинские острова), которая много лет контролировалась Абрамовичем. Однако 24 февраля его деловой партнер Давид Давидович приобрел ее в полную собственность.
Следовательно, отмечает издание, Соединенное Королевство применило к Абрамовичу санкции по обвинению в извлечении выгоды от путинского режима. Через несколько дней эти санкции повторил Евросоюз, фактически запретив Абрамовичу использовать активы и посещать Британию и ЕС.
Приближенное к Давидовичу лицо подтвердило WSJ, что он взял организацию под свой контроль. В то же время, источник уточнил, что Абрамович не был предыдущим владельцем Norma, но не указал, кто был им.
Norma Investments фигурирует во многих документах, связанных с Абрамовичем. В 2021 году американская биотехнологическая компания, финансируемая Norma, в своем годовом отчете указала, что Norma контролируется Абрамовичем.
Давидович также значится в документах в качестве главного исполнительного директора московской инвестиционной компании "Millhouse LLC", которую Абрамович основал 20 лет назад.
Norma Investments стала инструментом венчурных инвестиций. В частности, компания инвестировала в возобновляемую энергетику в США и израильскую техкомпанию Shellanoo Group, долю которой в 2016 году Абрамович купил через компанию принадлежащую Norma.
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