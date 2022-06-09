Один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС" поделился деталями в эфире Еспресо.

"Российский олигарх Роман Абрамович помогал президенту Российской Федерации Владимиру Путину тянуть время переговорами между Украиной и Россией. Было очевидно, что переговоры ни к чему не приведут. Это время Путин использовал для наращивания сил. Ведь блицкриг не удался, поэтому нужна была передышка. В это передышке Путину помог Абрамович. Российский олигарх еще не подвергся санкциям США исключительно из-за президента Зеленского, который, вероятно, верит в силу Абрамовича", - отметил Невзлин.

Общественный деятель добавил, что Абрамович кроме своих отстаивает еще и цели Путина, и между ними нет большой разницы.

"У Романа Абрамовича цели вполне совпадают с целями президента страны-агрессора Путина. Они друзья и партнеры. Между ними нет большой разницы, у них разные сферы деятельности: один обеспечивает другому одно, другой первому – другое. И договорились они об этом не сегодня, а еще в 1999 году, возможно и раньше", - отметил Леонид Невзлин.

22 апреля издание Bloomberg сообщило, что в США возобновили процесс введения санкций против российского миллиардера Романа Абрамовича, которому не удалось помочь прогрессу в переговорах между Россией и Украиной, участие олигарха в которых подтвердил президент Зеленский.

Издание The Times 8 июня сообщило, что юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо от народного депутата Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы через суды отменить санкции против него.

Леонид Невзлин также рассказал, что Абрамович принимает участие в переговорах по обмену теперь плененных Россией защитников Азовстали на уровне с президентами Турции Эрдоганом, России Путиным и Украины Зеленским.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb