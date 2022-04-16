Абрамович на переговорах представлял позицию РФ, - Зеленский
Российский олигарх Роман Абрамович принимает участие в переговорах между Украиной и Россией как представитель РФ
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью онлайн-медиа, передает РБК-Украина .
Я не думаю, что у кого-то с российской стороны есть нейтральная позиция. Я думаю, что их дипломаты и бизнесмены отстаивают российскую сторону, только свои интересы. Наши интересы не могут совпадать. Мы можем быть заинтересованы в решении каких-то вопросов невоенным путем, прекращения войны .Я думаю, что Абрамович в составе этой делегации, как мне говорили, представлял ту сторону, которая выступает за дипломатическое решение", - сказал Зеленский.
По его словам, "никто не может сказать, насколько это правда или какая игра".
"Если есть такие люди на их стороне, это их право, но если мы будем продолжать переговоры, то присутствие там экономики среди военного компонента, среди дипломатов считаю, что это неплохо", - добавил Зеленский.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уничтожение защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией.
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