Абрамович – кошелек Путина, более доверенное лицо, чем Шойгу и Лавров, – Пионтковский

Эксперт поделился деталями в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Роман Абрамович - это посланник Путина. Все в России знают, что Абрамович в тысячу раз ближе Путину и более доверен, чем Шойгу, Лавров и кто-либо другой. Абрамович - кошелек Путина", - отметил Пионтковский.

Политолог подчеркнул, что Абрамович принимает участие в переговорах как доверенное лицо Путина.

"Меня насторожило кое-что в стамбульских переговорах – присутствие Абрамовича. Я не понимаю его роль, я не знаю – он член украинской делегации, или кто он? Помните это соглашение – государство заплатило Абрамовичу 13 млрд долларов за Сибнефть. Это Путину заплатили. Абрамович ведет переговоры лично от лица президента РФ Путина. Ну, ничего плохого в этом нет для украинской стороны. Путин назначил своего посредника, они ведут с ним серьезные переговоры", - отметил Андрей Пионтковский.

22 апреля издание Bloomberg сообщило, что в США возобновили процесс введения санкций против российского миллиардера Романа Абрамовича, которому не удалось помочь прогрессу в переговорах между Россией и Украиной, участие олигарха в которых подтвердил президент Зеленский.

Издание The Times 8 июня сообщило, что юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо народного депутата Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы через суды отменить санкции против него.

5 июня российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин рассказал, что российский олигарх Роман Абрамович на переговорах РФ и Украины помогал Путину тянуть время для наращивания сил.

Леонид Невзлин также предположил, что Абрамович принимает участие в переговорах по обмену взятых в пленен Россией защитников Азовстали наравне с президентами Турции Эрдоганом, России Путиным и Зеленским.

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