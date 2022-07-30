Абрамович – кошелек Путина, более доверенное лицо, чем Шойгу и Лавров, – Пионтковский
Политолог Андрей Пионтковский считает, что олигарх Роман Абрамович является более доверенным лицом Владимира Путина, чем министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, ведь он является кошельком президента России
Эксперт поделился деталями в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Роман Абрамович - это посланник Путина. Все в России знают, что Абрамович в тысячу раз ближе Путину и более доверен, чем Шойгу, Лавров и кто-либо другой. Абрамович - кошелек Путина", - отметил Пионтковский.
Политолог подчеркнул, что Абрамович принимает участие в переговорах как доверенное лицо Путина.
"Меня насторожило кое-что в стамбульских переговорах – присутствие Абрамовича. Я не понимаю его роль, я не знаю – он член украинской делегации, или кто он? Помните это соглашение – государство заплатило Абрамовичу 13 млрд долларов за Сибнефть. Это Путину заплатили. Абрамович ведет переговоры лично от лица президента РФ Путина. Ну, ничего плохого в этом нет для украинской стороны. Путин назначил своего посредника, они ведут с ним серьезные переговоры", - отметил Андрей Пионтковский.
- 22 апреля издание Bloomberg сообщило, что в США возобновили процесс введения санкций против российского миллиардера Романа Абрамовича, которому не удалось помочь прогрессу в переговорах между Россией и Украиной, участие олигарха в которых подтвердил президент Зеленский.
- Издание The Times 8 июня сообщило, что юристы российского олигарха Романа Абрамовича используют письмо народного депутата Давида Арахамии о помощи олигарха в спасении украинцев, чтобы через суды отменить санкции против него.
- 5 июня российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин рассказал, что российский олигарх Роман Абрамович на переговорах РФ и Украины помогал Путину тянуть время для наращивания сил.
- Леонид Невзлин также предположил, что Абрамович принимает участие в переговорах по обмену взятых в пленен Россией защитников Азовстали наравне с президентами Турции Эрдоганом, России Путиным и Зеленским.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное