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Абрамович хочет распределить деньги от продажи "Челси" между украинцами и россиянами, - Daily Mail

18 июня, 2023 воскресенье
13:53
Экономика

Олигарх Роман Абрамович задерживает подписание соглашения о выделении $2,9 млрд от продажи ФК "Челси" в помощь украинцам. Он хочет отдать часть денег россиянам, "пострадавшим от конфликта"

Об этом сообщает Daily Mail.

Издание утверждает, что Роман Абрамович отказывается согласовать перевод денег от продажи "Челси" в Украину. Олигарх хочет, чтобы часть денег ушла россиянам, якобы пострадавшим от войны.

Отмечается, что ни британское правительство, ни Европейская комиссия на такой шаг не согласятся, потому что против России действуют санкции.

Источники в британском министерстве иностранных дел также указали на слова госсекретаря Джеймса Клэверли на прошлой неделе.

"Мы хотим быть уверены, что деньги пойдут тем получателям, которым они предназначены. Мне нужна полная уверенность в том, что так и есть", - сказал Клэверли.

Сейчас 2,3 миллиарда фунтов, которые Абрамович выручил от продажи "Челси", остаются на замороженном банковском счете в Великобритании. В Daily Mail говорят, что процесс перевода денег теперь может затянуться по меньшей мере до сентября.

"Была надежда, что деньги переведут прошлым летом, потом мы надеялись на сдвиг в январе. Сейчас мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до наступления суровой зимы в конце года, но нет никаких гарантий, что это произойдет", - подчеркнул анонимный источник. издания.

Абрамович и продажа "Челси"

31 января сообщалось , что российский олигарх Роман Абрамович отдаст Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые он получил от продажи футбольного клуба "Челси", но они еще заблокированы правительством Британии. Об этом писал The Telegraph.

В апреле отмечалось , что фонд, создаваемый для передачи Украине $3 млрд от продажи Абрамовичем ФК "Челси", почти готов к работе, но одобрение правительством Великобритании длится дольше, чем ожидалось.

По словам Майка Пенроуза, бывшего исполнительного директора ЮНИСЕФ ​​в Великобритании, исполняющего обязанности гендиректора нового фонда, все было готово к передаче средств Украине. Фонд ожидал только одобрения от британского правительства.

В мае британская газета Times писала , что 2,35 млрд фунтов (2,9 млрд долларов), полученные фирмой Романа Абрамовича от вынужденной продажи клуба "Челси", через год после сделки пойдут, как и планировалось, на программы помощи пострадавшим от войны в Украине.

Война с Россией
Роман Абрамович
Великобритания
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