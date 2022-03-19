Абрамович из-за санкций продает футбольный клуб "Челси". Стали известны претенденты, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg, передает Еспресо.TV.

Миллиардер выставил лондонский клуб на продажу после российского вторжения в Украину, что побудило правительство Великобритании возложить на него далеко идущие санкции в связи с режимом президента Владимира Путина.

Пришедший на должность будет иметь очень серьезный актив: когда Абрамович купил клуб примерно за 150 миллионов фунтов стерлингов (197 миллионов долларов) в 2003 году, он не выигрывал высший дивизион Англии с 1955 года. С момента его прихода клуб выиграл 21 трофей, в том числе пять национальных чемпионств и два титула Лиги чемпионов УЕФА.

Конечный срок подачи тендерных предложений был в пятницу. Сегодня Bloomberg обнародовал перечень претендентов:

1. Тодд Боли

Бывший президент Guggenheim Partners Тодд Боли принимает участие в торгах за "Челси" в партнерстве с Clearlake Capital, швейцарским миллиардером Хансергом Виссом и предпринимателем Джонатаном Голдстайном, уже участвовавшем в торгах на покупку другого английского суперклуба "Тоттенхэм".

2. Ник Кенди

Британский застройщик Ник Кенди заявил поздно в пятницу, что он готов вложить более 2 миллиардов фунтов стерлингов в "Челси" с группой, состоящей из южнокорейской финансовой группы Hana и C&P Sports Group. Застройщик Кенди сказал, что планирует построить новый стадион "мирового класса", и сказал, что болельщики "Челси" будут играть определенную роль в управлении клубом.

3. Семья Кен Гриффин и Риккетс

Основатель Citadel Кен Гриффин объединился с семьей Рикеттов, владельцами Chicago Cubs. Если им это удастся, они присоединятся к ряду других американских владельцев в Премьер-лиге, включая семью Крэнке в Арсенале и Глейзерс в Манчестер Юнайтед.

4. Джош Харрис и Мартин Бротон

Джош Харрис, соучредитель Apollo Global Management Inc объединился с Мартином Бротоном, бывшим главой British Airways Plc и Liverpool FC. Харрис является миноритарным владельцем нескольких спортивных клубов. Он также имеет долю в Кристал Пэласс, которую ему, вероятно, придется продать, чтобы сделать ставку на "Челси".

5. Oaktree Capital

По словам человека, который знаком с ситуацией, Oaktree Capital также планировал участвовать в торгах. Его предыдущие финансовые вложения в футбол включают предоставление долгового финансирования спонсорам миланскому Inter.

6. Вуди Джонсон

Обладатель New York Jets и бывший посол США в Великобритании Вуди Джонсон тоже работал над предложением. 74-летний Джонсон является наследником империи потребительских товаров Johnson & Johnson.

Напомним, накануне США наложили специальные санкции на 100 российских самолетов, в том числе бизнес-джет Абрамовича.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb