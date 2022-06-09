Абрамович и Невзоров. Когда россияне наконец-то перестанут нас "спасать"?

Первые птички ушли - стайки "хороших русских" нацелились на украинские паспорта. Это такая замена мертвых патриотов, убитых россиянами, на самих россиян, которые очень хитро хотят обойти антироссийские санкции по всему миру. К сожалению, в нашей власти хватает людей, которые всегда молились на Москву, "Первый канал", кремлевские корпоративы и российских подписчиков. И так в голове советника МВД Антона Геращенко, а затем и в чернилах для указов Владимира Зеленского появилась идея — а давайте, пригласим сюда "хороших русских". Дадим им украинский паспорт. И как-то воспользуемся российскими подписчиками для протестного движения…

Сразу скажу, что идея вручить Александру Невзорову и его жене паспорт была крайне неудачна. В разгар войны. В разгар активной борьбы "хороших русских" всего мира против антироссийских санкций. В тот момент, когда тела защитников Азовстали еще не отдали их заплаканным матерям. В тот момент, когда количество новых могил с флагами на крестах увеличивается еженедельно на десяток-другой. В тот момент, когда у нас воюет батальон Шейха Мансура, нам важно привлечь сюда секонд-хенд, который в двух чеченских войнах назвал народ, боровшийся за независимость, террористами и палачами. В дни, когда маленькая Литва стала нашим адвокатом на всех площадках — мы дарим гражданство внуку палача литовского народа и лицу, в репортажах о штурме телебашни в Вильнюсе рассказывали о "сами себя расстреляли".

А самое главное, что толку с такого "нового украинца" ноль. Нам бы Тимоти Снайдера для раскрутки украинской проблематики в мире крутить — его колонки для американских СМИ помогли нам в продвижении поддержки Конгрессом. Нам бы историка и специалиста по конфликтам в Восточной Европе Энн Эплбаум больше в Едином телевизионном марафоне крутить. Тем более, она и без нашего приглашения прекрасно объясняет, почему Путин должен проиграть, а россияне - понести искупление за агрессию. Тем более, Эплбаум — жена бывшего министра МИД Радослава Сикорского, а укрепление польско-украинских отношений именно то, что нам нужно. Как дань за то, что президент Анджей Дуда сейчас проводит по Европе тур в поддержку кандидатства в ЕС для Украины.

Невзоров

Что же делают наши малороссы у власти? Тянут сюда российский путинский секонд-хенд, который напрямую причастен к построению такого сатанинского режима. Напомню, что Невзоров 14 лет был депутатом Госдумы — даже для нас это рекорд и сколько лет в парламенте имел разве что Нестор Шуфрич. Тот же Невзоров был доверенным лицом Путина на выборах президента и говорил, что только такой лидер может спасти РФ от распада.

Помогает ли этот уже осыпанный украинским паспортом человек продвигать украинскую тему в мире? Противодействовать российской агрессии? И помогать западной поддержке? Нет, Невзорова знает в целом зрелый постсоветский телезритель. Единственное решение, которое может повлиять на решение россиянина – идти сейчас на войну или нет – это страх быть привезенным в пакете. Или страх того, что последствия санкций громко постучают в твою дверь. Это очень хорошо зафиксировано на ряде перехватов — россиянам наплевать на количество подписчиков Невзорова, давно живущего в Италии.

А что же несет Невзоров в уши украинскому зрителю и дальше там, где люди понимают русский язык? Вот анализ достаточно свежего интервью русскоязычному изданию "Настоящее время" в Праге. Невзоров упрямо раскручивает новенькую звезду русского ИПСО на Запад Марину Овсянникову. "Овсянникова очаровательная женщина, верю в ее искренность".

Овсянникова

Дальше "хороший русский" не исключает, как будет просить за украинский паспорт для своих товарищей. "А если Пивоваров или Юрий Дудь захотят так же? Они могут вам позвонить?, "Да, они тихо, приватно поговорим, поскольку это деликатная процедура". Вот оно как - портал для "хороших русских" пропагандистов Кремля для реализации здесь проекта с Киевом как центром русского мира.

А дальше понеслась антизападная риторика о том, что "Запад тупой, Байден не слышит". Это при том, что именно США за год до вторжения предупреждали нас о войне, а ныне во второй раз в истории запустили для нас схему ленд-лиза.

А главное, "новый укрАинец" даже не пытается почувствовать, о чем Украина. Он не считает, что тайный указ для россиянина во время войны с Россией это какой-то позор для всех участников. "А зачем мне что-то объяснять публично, если Зеленский проводил указ, как закрытый. Государство имеет право делать это непублично"… Знаете, дядя, мы не в России и у нас все делается публично – это и есть основа демократии.

А дальше пошло-поехало. В арсенале "хороших русских" появилось прямо-таки РСЗО. Олигарх Роман Абрамович решил через суд снять с себя санкции. Британское издание The Times обнародовало выдержки из юристов Абрамовича против Европейского Союза и правительства Соединенного Королевства. "Кошелек Путина", который в феврале-марте присутствовал на Стамбульских переговорах, хочет выдать из себя оппозиционера и цветочек. И самый главный аргумент, который стремятся применить адвокаты – это письмо руководителя фракции "Слуг народа" Давида Арахамии. И вот что там написано:

"Благодаря содействию господина Абрамовича, делегации достигли договоренностей по организации гуманитарных коридоров, через которые смогли спасти более 400 000 человек. Кроме этого, его усилия по обмену военнопленными помогли освободить из плена несколько сотен человек. Абрамович продолжает быть глубоко вовлечен в процесс организации гуманитарной помощи.

Абрамович - Арохамия

Интересно, на какую сторону так эвакуировал людей Абрамович — не тот ли депортированный миллион украинцев, которых отправили в наиболее депрессивные регионы РФ? К примеру, несколько тысяч мариупольцев из теплого Приазовья отправили в деревянные сарая холодного Сахалина. Или расскажите о спасении от Абрамовича жителям Херсонщины, которые на надувных лодках под обстрелами плыли водохранилищем в Кривой Рог. Или спасшимся из других частей, где руки приложили ГУР, ООН, МККК и офис Верещук.

Также хотелось бы узнать, зачем Арахамия писал это письмо? Ведь в апреле президент Владимир Зеленский очень четко дал понять, кто такой Абрамович: "Не думаю, что у кого-то с российской стороны есть нейтральная позиция. Я считаю, что российская сторона, их дипломаты или бизнесмены отстаивают именно российскую сторону и только свои интересы". Наши интересы не могут совпадать.

Кажется, что Абрамович просмотрел "Список Шиндлера" и хотел украсть себе историю реального судетского немца. Но и там речь была о 1200 евреях, поэтому 400 тысяч спасенных украинцев это очень преувеличенное. Просто очень хочется снять санкции и отбелить репутацию от клейма "россиянин".

"Хорошие русские" напоминают тараканов. Ты покупаешь старую квартиру с тараканами, ремонтируешь ее, избавляешь от паразитов. И вот в позолоченной коробочке тебе под дверь приносят новых. Тех же, но с бантиками на шейках. Это и есть "хорошие русские" — такие же, как и другие, прямо с телеграммами с подписчиками и золотыми канделябрами за спиной.

Как бы объяснить украинцам, что россияне – "хорошие" и среднестатистические все равно строят Россию. Только вот среднестатистические настроили путинскую, а улучшенные хотят Россию имени Навального или Гиркина — здесь главные герои визуально разные. Но суть одна — Россия великая держава, которая должна строить сплошное русскоязычное пространство от Владивостока до Лиссабона.

Кто бы ни пришел после Путина - "либеральный" Небутерброд, поклонники белогвардейцев, молодые антикоррупционеры или пожилые коммунисты - все они будут строить Россию. Это даже нормально, ну что же им еще строить?

Но Украину строить они не будут. И это тоже логично. Но могут попытаться построить "хорошую" Россию в Украине. И обязательно попробуют. А оно нам нужно? Если вместо этого мы потеряем себя и Украину.