Абраменко стал самым титулованным украинским олимпийцем в зимних видах спорта

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Абраменко стал первым украинцем, завоевавшим медали на двух зимних Олимпиадах. В 2018 году фристайлист взял золото, а в этом году завоевал серебро.



В рейтинге самых титулованных украинских олимпийцев Александр Абраменко опередил биатлонистку Виту Семеренко, которая имеет золотую и бронзовую медали на Олимпиаде-2014 в Сочи.



В общем, медаль Абраменко является лишь девятой в истории Украины на зимних Олимпиадах.

Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

Фристайлист Александр Абраменко после того, как получил для Украины первую медаль на Олимпиаде в Пекине, обнялся с россиянином Ильей Буровым.

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