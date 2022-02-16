Абраменко стал самым титулованным украинским олимпийцем в зимних видах спорта
Фристайлист Александр Абраменко стал самым титулованным украинским олимпийцем в зимних видах спорта после того, как получил серебро в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Абраменко стал первым украинцем, завоевавшим медали на двух зимних Олимпиадах. В 2018 году фристайлист взял золото, а в этом году завоевал серебро.
В рейтинге самых титулованных украинских олимпийцев Александр Абраменко опередил биатлонистку Виту Семеренко, которая имеет золотую и бронзовую медали на Олимпиаде-2014 в Сочи.
В общем, медаль Абраменко является лишь девятой в истории Украины на зимних Олимпиадах.
- Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
- Фристайлист Александр Абраменко после того, как получил для Украины первую медаль на Олимпиаде в Пекине, обнялся с россиянином Ильей Буровым.
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