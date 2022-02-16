Абраменко принес Украине серебро Олимпиады-2022. Фоторепортаж
Фристайлист Александр Абраменко принес сборной Украины первую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В соревнованиях по лыжной акробатике Александр Абраменко в суперфинале совершил чрезвычайно сложный прыжок – тройное сальто с пятью винтами – не очень чисто, но устоял на приземлении и получил 116,50 балла. Конкуренты были вынуждены рисковать и допустили более существенные ошибки, что в итоге позволило украинцу получить серебряную награду.
Олимпийским чемпионом стал Ци Гуанпу (129,0). Бронзу получил Илья Буров из ОКР (114,93).
Эта медаль стала первой для сборной Украины на Играх в Пекине.
Все фото - Getty Images
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