Абраменко принес Украине серебро Олимпиады-2022. Фоторепортаж

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В соревнованиях по лыжной акробатике Александр Абраменко в суперфинале совершил чрезвычайно сложный прыжок – тройное сальто с пятью винтами – не очень чисто, но устоял на приземлении и получил 116,50 балла. Конкуренты были вынуждены рисковать и допустили более существенные ошибки, что в итоге позволило украинцу получить серебряную награду.

Олимпийским чемпионом стал Ци Гуанпу (129,0). Бронзу получил Илья Буров из ОКР (114,93).

Эта медаль стала первой для сборной Украины на Играх в Пекине.

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