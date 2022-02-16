Абраменко после выигрыша серебра Олимпиады-2022 попал в объятия россиянина. Фотофакт

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Фотографы успели "поймать" объятия Абраменко и Бурова после того, как украинский спортсмен с флагом сошел с пьедестала. Заметим, что Буров завоевал в лыжной акробатике бронзу для ОКР.



Александр Абраменко выиграл серебро в лыжной акробатике и принес Украине первую награду в Пекине. Благодаря этой медали наша олимпийская сборная оказалась на 23-й позиции в общем зачете, которую она делит с Испанией.

Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

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