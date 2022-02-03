Абоненты Kyivstar жалуются на пропажу денег со счетов и невозможность позвонить или связаться со службой поддержки
В четверг, 3 февраля, клиенты мобильного оператора Kyivstar начали массово жаловаться в соцсетях не невозможность совершать звонки и исчезновение денег со счетов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Kyivstar - в очередной раз шокировали своим сервисом. Мой Киевстар - не работает. Дозвониться на 466 - нереально. "Звездная" - как всегда тупит и ведет себя как старый поломанный робот с кучей багов. Все, что она умеет, - только посылать. Дошло до того, что сегодня не мог позвонить с Киевстара на Киевстар при балансе 60 грн. И самое интересное - НИГДЕ НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ", - написал пользователь Роман Герштун.
"Kyivstar ребята, у вас там все ок? Со счета sim-карты сигнализации авто за ночь вылетело 500 грн. Ваш 466 стабильно занят. ЗАНЯТ CALL-ЦЕНТР ОПЕРАТОРА - такое вообще бывает?!) и сайт лежит)", - написал пользователь Виктор Сизоненко.
"Друзья, а у вас с Kyivstar все нормально? Потому что у нас у всей семьи, когда пытаешься позвонить, оператор говорит: "Недостаточно средств на счете". При том, что все счета пополнены. Что у вас?" - написала пользовательница Виктория Чирва.
"Kyivstar Что случилось? Где деньги?" - написал пользователь Илья Несходовский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.17
- Актуальное
- Важное