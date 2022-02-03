Абоненты Kyivstar жалуются на пропажу денег со счетов и невозможность позвонить или связаться со службой поддержки

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Kyivstar - в очередной раз шокировали своим сервисом. Мой Киевстар - не работает. Дозвониться на 466 - нереально. "Звездная" - как всегда тупит и ведет себя как старый поломанный робот с кучей багов. Все, что она умеет, - только посылать. Дошло до того, что сегодня не мог позвонить с Киевстара на Киевстар при балансе 60 грн. И самое интересное - НИГДЕ НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ", - написал пользователь Роман Герштун.



"Kyivstar ребята, у вас там все ок? Со счета sim-карты сигнализации авто за ночь вылетело 500 грн. Ваш 466 стабильно занят. ЗАНЯТ CALL-ЦЕНТР ОПЕРАТОРА - такое вообще бывает?!) и сайт лежит)", - написал пользователь Виктор Сизоненко.



"Друзья, а у вас с Kyivstar все нормально? Потому что у нас у всей семьи, когда пытаешься позвонить, оператор говорит: "Недостаточно средств на счете". При том, что все счета пополнены. Что у вас?" - написала пользовательница Виктория Чирва.



"Kyivstar Что случилось? Где деньги?" - написал пользователь Илья Несходовский.





По состоянию на 10:30 на сайте и Facebook-странице оператора не были обнародованы объявления по поводу проблем в предоставлении услуги.



В то же время в комментариях под сообщениями пользователей представители компании ответили, что "уже сообщили в технический отдел" и "специалисты работают над решением вопроса".



Через некоторое время компания опубликовала в Facebook обращение к абонентам.



"Уважаемые абоненты, сегодня у части клиентов подписки могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети Киевстар и 466. Мы приносим извинения за возникновение временных сложностей. Мы приложили все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис. Приблизительно с 10.30 часов утра сервис звонков на другие номера сети Киевстар опять работает Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями, они будут начисляться автоматически. На ваши вопросы мы будем отвечать в личных сообщениях сообщества Киевстар в социальных сетях поочередно. Приносим свои извинения за ожидания. Мы обязательно ответим каждому", - говорится в обращении.

По состоянию на 10:30 на сайте и Facebook-странице оператора не были обнародованы объявления по поводу проблем в предоставлении услуги.В то же время в комментариях под сообщениями пользователей представители компании ответили, что "уже сообщили в технический отдел" и "специалисты работают над решением вопроса".Через некоторое время компания опубликовала в Facebook обращение к абонентам."Уважаемые абоненты, сегодня у части клиентов подписки могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети Киевстар и 466. Мы приносим извинения за возникновение временных сложностей. Мы приложили все усилия, чтобы как можно скорее восстановить сервис. Приблизительно с 10.30 часов утра сервис звонков на другие номера сети Киевстар опять работает Мы предусмотрели компенсации для абонентов, которые столкнулись с такими сложностями, они будут начисляться автоматически. На ваши вопросы мы будем отвечать в личных сообщениях сообщества Киевстар в социальных сетях поочередно. Приносим свои извинения за ожидания. Мы обязательно ответим каждому", - говорится в обращении.

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