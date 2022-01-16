Аблязов объяснил, почему восстание в Казахстане не имело лидеров
При той жесткой диктатуре, которая есть в Республике Казахстан, а также учитывая иностранную интервенцию внешних партнеров властного режима, влиятельных лидеров оппозиции на территории страны не может быть просто физически
Такое объяснение казахстанский политик, экс-министр энергетики РК, а ныне глава партии "Демократический выбор Казахстана" политэмигрант Мухтар Аблязов привел в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на Еспресо.TV .
"Я объясню. Дело в том, что вы исходите из классического понимания, как было в Украине, как было на Западе, когда существуют партии. Я хорошо знаю ситуацию в стране. Вот представьте, мэр города Киева Омельченко, когда была Оранжевая революция, стоял на площади. У нас мэр даже если бы просто поднял трубку телефона и что-то подобное кому-то сказал, то через час его бы арестовали", - отметил Аблязов.
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По его словам, в авторитарном государстве каких-то других лидеров, кроме власти, "не может быть".
"Когда люди выходят с пустым белым плакатом на несанкционированный пикет и их арестовывают, то человек даже не успевает стать лидером. Их там искать бесполезно. Лидеры находятся либо за решеткой, либо за границей. Вот мы находимся за границей. Поэтому у нас координационный штаб Киеве", - подчеркнул Мухтар Аблязов.
Полный текст большого разговора Антина Борковского, Натальи Балюк, Николая Савельева и Олега Синютки с Мухтартом Аблязовым читайте здесь.
- Сам он, напомним, имеет статус политического беженца во Франции и живет с семьей в Париже.
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