Аблязов объяснил, почему восстание в Казахстане не имело лидеров

Такое объяснение казахстанский политик, экс-министр энергетики РК, а ныне глава партии "Демократический выбор Казахстана" политэмигрант Мухтар Аблязов привел в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на Еспресо.TV .



"Я объясню. Дело в том, что вы исходите из классического понимания, как было в Украине, как было на Западе, когда существуют партии. Я хорошо знаю ситуацию в стране. Вот представьте, мэр города Киева Омельченко, когда была Оранжевая революция, стоял на площади. У нас мэр даже если бы просто поднял трубку телефона и что-то подобное кому-то сказал, то через час его бы арестовали", - отметил Аблязов.



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По его словам, в авторитарном государстве каких-то других лидеров, кроме власти, "не может быть".



"Когда люди выходят с пустым белым плакатом на несанкционированный пикет и их арестовывают, то человек даже не успевает стать лидером. Их там искать бесполезно. Лидеры находятся либо за решеткой, либо за границей. Вот мы находимся за границей. Поэтому у нас координационный штаб Киеве", - подчеркнул Мухтар Аблязов.



Полный текст большого разговора Антина Борковского, Натальи Балюк, Николая Савельева и Олега Синютки с Мухтартом Аблязовым читайте здесь.

Сам он, напомним, имеет статус политического беженца во Франции и живет с семьей в Париже.