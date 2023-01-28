Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут дистанционно поступить в украинские вузы

Об этом сообщает Министерство реинтеграции Украины.

Отмечают, что абитуриенты с временно оккупированных территорий могут поступить в вузы Украины без сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Впрочем, процедура вступления все еще находится на стадии обработки и ее обнародуют позже.

Пока известно, что абитуриент должен будет заключить договор о получении образования в течение трех месяцев после поступления в вуз. Также отмечают, что все льготы и льготные категории, в частности, для жителей временно оккупированных территорий будут сохранены. Весной подробнее сообщат об их применении.

По состоянию на декабрь 2022 года в Украину вернулись из-за границы более 100 тыс. школьников, однако там еще остается около 516 тыс. Также 95 тыс. детей находятся на временно оккупированных территориях.