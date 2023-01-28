Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут дистанционно поступить в украинские вузы
В 2023 году выпускники школ на временно оккупированных территориях смогут дистанционно поступить в высшие учебные заведения
Об этом сообщает Министерство реинтеграции Украины.
Отмечают, что абитуриенты с временно оккупированных территорий могут поступить в вузы Украины без сдачи национального мультипредметного теста (НМТ). Впрочем, процедура вступления все еще находится на стадии обработки и ее обнародуют позже.
Пока известно, что абитуриент должен будет заключить договор о получении образования в течение трех месяцев после поступления в вуз. Также отмечают, что все льготы и льготные категории, в частности, для жителей временно оккупированных территорий будут сохранены. Весной подробнее сообщат об их применении.
- По состоянию на декабрь 2022 года в Украину вернулись из-за границы более 100 тыс. школьников, однако там еще остается около 516 тыс. Также 95 тыс. детей находятся на временно оккупированных территориях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное