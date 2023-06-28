Абитуриенты получили результаты национального мультипредметного теста
Участникам основной сессии национального мультитеста в среду, 28 июня, официально объявили результаты тестирования
Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.
Участники основной сессии национального мультипредметного теста могут узнать свои результаты в персональном электронном кабинете. Кроме того, во вкладке "Результаты" появилась опция формирования Информационной карты участника НМТ. Она необходима для поступления в высшие образования Украины.
"Если же участнику НМТ нужно подать в зарубежное учебное заведение оригинал документа, после официального объявления результатов он может заказать выписку из сведений результатов тестирования", - добавили в УЦОКО.
Участники допсессии получат свои официальные результаты до 29 июля.
- В этом году для участия в основной сессии НМТ зарегистрировалось 281 198 абитуриентов, из них 257 948 изъявили желание проходить тестирование в Украине, а 23 250 – за рубежом.
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