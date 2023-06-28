Об этом сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

Участники основной сессии национального мультипредметного теста могут узнать свои результаты в персональном электронном кабинете. Кроме того, во вкладке "Результаты" появилась опция формирования Информационной карты участника НМТ. Она необходима для поступления в высшие образования Украины.

"Если же участнику НМТ нужно подать в зарубежное учебное заведение оригинал документа, после официального объявления результатов он может заказать выписку из сведений результатов тестирования", - добавили в УЦОКО.

Участники допсессии получат свои официальные результаты до 29 июля.