Абитуриентам с оккупированных территорий разрешили поступать в вузы дистанционно без сдачи мультипредметного теста
Абитуриентам с временно оккупированных территорий Украины разрешили поступать в высшие учебные заведения дистанционно без сдачи мультипредметного теста
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
"Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста (НМТ)", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что все льготы будут сохранены, в частности, для жителей временно оккупированных территорий.
"Кроме того они смогут заключить договор о получении образования в течение 3 месяцев после начала обучения", - отметили в пресс-службе.
Что касается остальных абитуриентов, НМТ будет проходить в течение 1 дня. Временные экзаменационные центры для сдачи теста откроют на подконтрольной Украине территории.
"Также их планируют создать в европейских странах, в частности, в украинских образовательных центрах. Это позволит согражданам, нашедшим убежище за границей, поступать в украинские учебные заведения", - добавили в Минреинтеграции.
- Вместо ЗНО украинские выпускники школ в этом году будут сдавать национальный мультипредметный тест, на основе которого они будут приниматься в вузы. Обязательными предметами будут украинский язык и математика , а историю можно выбрать дополнительно.
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