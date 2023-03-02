Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

"Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста (НМТ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все льготы будут сохранены, в частности, для жителей временно оккупированных территорий.

"Кроме того они смогут заключить договор о получении образования в течение 3 месяцев после начала обучения", - отметили в пресс-службе.

Что касается остальных абитуриентов, НМТ будет проходить в течение 1 дня. Временные экзаменационные центры для сдачи теста откроют на подконтрольной Украине территории.

"Также их планируют создать в европейских странах, в частности, в украинских образовательных центрах. Это позволит согражданам, нашедшим убежище за границей, поступать в украинские учебные заведения", - добавили в Минреинтеграции.