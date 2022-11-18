"А шо, Киев разбомбили?" Как встречают воинов на деоккупированных территориях

Россияне рассказывали о поражениях украинской армии, запугивали и грабили. Как пережили украинцы оккупацию?

Разбитые церкви, разрушены дома, запугивание и грабеж. Это все после себя оставили российские военные, бежавшие с украинских территорий.

Какие информационные атаки приходилось терпеть жителям в оккупации, как себя вели российские военные с гражданскими, а также о том, как бежали оккупанты – Кристина Парубий поговорит в программе "Война и волонтеры" в пятницу, 21 октября, в 17:15.