"А шо, Киев разбомбили?" Как встречают воинов на деоккупированных территориях
Несколько месяцев оккупации жители Донетчины и Харьковщины были в полной информационной изоляции
Россияне рассказывали о поражениях украинской армии, запугивали и грабили. Как пережили украинцы оккупацию?
Разбитые церкви, разрушены дома, запугивание и грабеж. Это все после себя оставили российские военные, бежавшие с украинских территорий.
Какие информационные атаки приходилось терпеть жителям в оккупации, как себя вели российские военные с гражданскими, а также о том, как бежали оккупанты – Кристина Парубий поговорит в программе "Война и волонтеры" в пятницу, 21 октября, в 17:15.
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