А почему Комаров спросил Ермака только о ФСБ?
У России есть еще другие структуры, чью агентуру постоянно находят в Украине
Пишут, что Комаров в своем новом не пропагандистском и не пиарном фильме решительно спросил Ермака:
– Андрей Борисович, вы агент ФСБ?
– Нет, – не менее решительно ответил Ермак на заготовленный вопрос.
Удивительно, а почему Дмитрий Комаров спросил только о ФСБ? У России есть еще другие структуры, чью агентуру постоянно находят в Украине. К примеру ГРУ и СВР. Почему о них не спросил? А вообще, мы все понимаем, что агенты ФСБ всегда публично заявляют, что они агенты ФСБ. Шапито.
Вообще, мы все понимаем, что агенты ФСБ всегда публично заявляют, что они агенты ФСБ. Шапито
И еще одна. Этот заготовленный "экспромт" напомнил мне старый анекдот:
- Штирлиц, — спросил Мюллер, — вы не еврей?
– Ну вот! Мать русская, отец русский, а я почему-то еврей?, — обиделся Штирлиц и подумал: "Не сболтнул ли я чего-то лишнего?"
А я пока жду такой же фильм Комарова с лейтенантом Бакановым и Гетманцевым. Вопросы к первому лежат на поверхности, а от второго я очень хочу услышать ответ на тот вопрос, который ему задали 23 февраля 2022 года. Тогда в ответ на вопрос журналиста стоит ли уменьшать товарооборот с Россией, экс-помощник Сивковича сказал, что "между патриотизмом и математикой нужно выбирать математику" и отталкиваться от законов экономики.
Ну, как оттолкнулся? И об агенте ФСБ можно задать ему вопрос. Есть основания.
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины
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