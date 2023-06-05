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OPINION

А почему Комаров спросил Ермака только о ФСБ?

5 июня, 2023 понедельник
12:05
Мнение

У России есть еще другие структуры, чью агентуру постоянно находят в Украине

Пишут, что Комаров в своем новом не пропагандистском и не пиарном фильме решительно спросил Ермака:

– Андрей Борисович, вы агент ФСБ?

– Нет, – не менее решительно ответил Ермак на заготовленный вопрос.

Удивительно, а почему Дмитрий Комаров спросил только о ФСБ? У России есть еще другие структуры, чью агентуру постоянно находят в Украине. К примеру ГРУ и СВР. Почему о них не спросил? А вообще, мы все понимаем, что агенты ФСБ всегда публично заявляют, что они агенты ФСБ. Шапито.

Вообще, мы все понимаем, что агенты ФСБ всегда публично заявляют, что они агенты ФСБ. Шапито

И еще одна. Этот заготовленный "экспромт" напомнил мне старый анекдот:

- Штирлиц, — спросил Мюллер, — вы не еврей?

– Ну вот! Мать русская, отец русский, а я почему-то еврей?, — обиделся Штирлиц и подумал: "Не сболтнул ли я чего-то лишнего?"

А я пока жду такой же фильм Комарова с лейтенантом Бакановым и Гетманцевым. Вопросы к первому лежат на поверхности, а от второго я очень хочу услышать ответ на тот вопрос, который ему задали 23 февраля 2022 года. Тогда в ответ на вопрос журналиста стоит ли уменьшать товарооборот с Россией, экс-помощник Сивковича сказал, что "между патриотизмом и математикой нужно выбирать математику" и отталкиваться от законов экономики.

Ну, как оттолкнулся? И об агенте ФСБ можно задать ему вопрос. Есть основания.

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
ФСБ
Война с Россией
ГРУ
Иван Баканов
Андрей Ермак
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