А называл нас братским сердцем. Хрен ты моржевый и трус, - жена Усика раскритиковала русского боксера Поветкина
Жена Александра Усика Катерина раскритиковала российского боксера Александра Поветкина, поддержавшего вторжение в Украину
Свою позицию Катерина Усик показала в Instagram-stories.
"А называл нас Братским сердцем. Хрен ты моржевый и трус", – написала жена Усика.
Жена Усика эмоционально отреагировала на слова боксера Александра Поветкина, поддержавшего вторжение в Украину.
"Мы сражались за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение – встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счет. Любая война заканчивается", - написал в своем Instagram Поветкин.
- 1 марта Всемирная боксерская ассоциация выступила с заявлением о санкциях России из-за вторжения на территорию Украины.
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