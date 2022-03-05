А называл нас братским сердцем. Хрен ты моржевый и трус, - жена Усика раскритиковала русского боксера Поветкина

Свою позицию Катерина Усик показала в Instagram-stories.



"А называл нас Братским сердцем. Хрен ты моржевый и трус", – написала жена Усика.







Жена Усика эмоционально отреагировала на слова боксера Александра Поветкина, поддержавшего вторжение в Украину.



"Мы сражались за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян. Поэтому я за президента и его решение – встать на защиту простых людей, дать отпор нацизму, который паразитирует известно за чей счет. Любая война заканчивается", - написал в своем Instagram Поветкин.

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