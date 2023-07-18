Версия. Путин сам устроил подрыв моста, чтобы спровоцировать людей из Крыма бежать в Ростов через Мариуполь, образовав из них живой щит, что значительно усложнит продвижение украинской армии на южном направлении.

Если он пошел на экологическую катастрофу с подрывом Каховской ГЭС только ради того, чтобы наши не атаковали со стороны правобережной Херсонщины, то что для него какие-то люди в машинах в +40 несколько суток без воды и пищи и под обстрелами украинской армии?

Говорят, уже сейчас пробка 25 км. А это еще учтите, что будет автомобильное движение им навстречу – тех дерзких отчаянных, которые захотят заехать в Крым, несмотря на все предупреждения и опасности (не забывайте, с кем имеем к делу), чтобы нас*ать в бахчисарайский фонтан, потому что в Сочах, Генджик и Анапи он уже все давно обос*ал.

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И все это, конечно, в симфонии с движением российской военной техники и вооруженного человеческого контингента, вшивого, избитого, проголодавшегося и давно не видевшего таких юных свежих тел в стоящих километрах машинах – бери-не-хочу... Харасмент, сцены сексуального постоянное дыхание смерти и призраки прошлых войн на фоне беспросветного сползания во мрак и страх на трассе Джанкой-Ростов-на-Дону через Мариуполь.

Словом, будь я американским продюсером, то непременно бы снял фильм, взяв за основу сегодняшний исход из Крыма со всеми увлекательными элементами сюжета. А снять этот фильм можно между Светловодском и Чигирином – на нашей земле, где 90 лет назад родители ели своих детей. И да, конечно, это должен быть хоррор-мюзикл. Название напрашивается само – "Июль для Путина". Мел Брукс, кстати, до сих пор жив.

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Об авторе. Андрей Бондар, писатель.

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