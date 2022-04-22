Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, обнародовав в Телеграмме видео уличных боев вне Азовстали.



"Путин и его тиктокеры с гор говорят о "полном контроле Мариуполя, кроме Азовстали", - написал Андрющенко. - Вот вам видео "полного контроля". Уличный бой немного дальше, чем забор завода. Еще и снаружи. Наши Героические Защитники насыпали оккупантам хорошо. А где тиктокеры? Итак… контролеры хреновы".

Напомним, в США считают заявление Путина об "освобождении" Мариуполя дезинформацией.

21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".

Россияне продолжают бомбардировку Азовстали, несмотря на заявление Путина об отказе штурмовать завод.

Украина призвала мировых лидеров помочь с организацией гуманитарного коридора из заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар сообщил , что Азовсталь практически уничтожен, а Мариуполь - под плотной бомбардировкой.

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