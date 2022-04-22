А где тиктокеры? Советник мэра Мариуполя показал видео боев вне "Азовстали" и опроверг сообщение кадыровцев о полном контроле над городом
В городском совете Мариуполя заявили, что слова кадыровцев о полной оккупации города – это фейк.
Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, обнародовав в Телеграмме видео уличных боев вне Азовстали.
"Путин и его тиктокеры с гор говорят о "полном контроле Мариуполя, кроме Азовстали", - написал Андрющенко. - Вот вам видео "полного контроля". Уличный бой немного дальше, чем забор завода. Еще и снаружи. Наши Героические Защитники насыпали оккупантам хорошо. А где тиктокеры? Итак… контролеры хреновы".
- Напомним, в США считают заявление Путина об "освобождении" Мариуполя дезинформацией.
- 21 апреля Путин приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела".
- Россияне продолжают бомбардировку Азовстали, несмотря на заявление Путина об отказе штурмовать завод.
- Украина призвала мировых лидеров помочь с организацией гуманитарного коридора из заблокированного россиянами завода "Азовсталь" в Мариуполе.
- Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар сообщил , что Азовсталь практически уничтожен, а Мариуполь - под плотной бомбардировкой.
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