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Война с Россией: хроника
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OPINION

А если расстрелять?

МАЙКЛ Мышкало
29 июня, 2023 четверг
18:08
Мнение

Я не знаю, что может случиться у нас, когда вернутся с войны люди с обостренным чувством справедливости и не найдут ее, этой справедливости

"А если расстрелять, человек так сто, самых крупных, самых известных, самых одиозных, самых знаковых фигур, символ самой коррупции?" - подкидывает идею товарищ после очередной порции трэша, а вернее – реальности, в которой мы с вами живем. С испанскими виллами военкома из Одессы, с киевским эпосом по поводу того, как и сколько украли на укрытиях, с очередными призывом "Давайте скинемся на армию - 100 млн гривен на 1000 дронов!".

"У нас нет смертной казни", – возражаю я.

"Я знаю, но помечтать можно", – с пролетарской честностью отвечает товарищ.

Очевидно, что в нашей новостной ленте не сплошные "поймали, выявили, разоблачили". Все эти факты ужасной коррупции вызывают возмущение, злость, злость.

Да, злоба и праведное желание кого-то расстрелять и покончить с этим злом раз и навсегда.

Как обо всем этом читать всем потерявшим самых близких? Тем, кто потерял семью, дом, город, все и стал ВПЛ? Кто сейчас воюет и видит, читает и знает, что есть те, и их достаточно многие, кто взял и откупился, это стало массовым явлением.

Вопрос: почему?

Часто мы забываем, что коррупция – это улица с двусторонним движением. Кто-то берет, потому что кто-то ему дает, то есть совершает преступление, которое называется подкупом. И это не один и не два, их тысячи — тех, которые банально покупают должностное лицо, то есть совершают преступление.

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Даже если что-то "невинное": купить в школе оценку, зачет, экзамен или больничный… Это тоже является злом, с этого начинается понимание — так можно обходить правила.

Классика жанра: автомобиль и дорога – заплатить за нарушение правил, не важно каких – от превышения скорости до отсутствия чего-то в аптечке, чтобы избежать наказания, штрафа.

К чему это приводит в результате? К езде в пьяном состоянии, к езде под наркотой, к смертям на дороге или когда сбивают на переходе. Это порождает чувство вседозволенности. У вас есть деньги, чтобы откупиться, или у вас есть неприкосновенность, вы судья, депутат. То, что кто-то решил, что он купит отсрочку, что за него будет воевать, защищать Родину другой, — следствие этого: "Так можно. У тебя есть деньги, и все, закон — не для тебя".

Военком из Одессы не является исключением, за время, которое идет война, каждый из нас слышал о фактах коррупции в своем селе или городе. О том, как покупают "отсрочку", "непригодность к службе", как покупают ту же службу в роте охраны, в штабах, то есть в глубоком тылу. Этот военком — просто случай крайней наглости или уверенности в том, что его не тронут.

Он не один это делал, он давал приказы подчиненным, они все были "в доле", и это длилось полтора года! Суммы там безумные, а скольких он отмазал "за так" - знакомых или родственников влиятельных людей?

Мы стали (или были?) царством коррупции и кумовства. Война все не спишет, а скорее наоборот, у кого-то лопнет терпение. Западные партнеры серьезно недовольны из-за украинских коррупционных практик, хотя, оказывается, определенное время, они его скрывали. Это политики. А широкая общественность уже и не скрывает этого, когда слышит новости об Украине.

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Фраза министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о "30 годах кумовства" стала неприятным звонком для Киева. А собственно почему? Там что, об этом ничего не знали? Весь интернет, все инфопространство гудело, потому что это продолжается и продолжается, а там не знали, и это неприятный сюрприз? Знали, потому что сами участвовали, потому что сами пользовались, особенно низовое звено.

Нам говорят, что когда закончится война, в Московии будет бунт, настоящая бойня, беспорядки, кровь. А я не знаю, что может случиться с нами, когда вернутся с войны люди с обостренным чувством справедливости и не найдут ее, этой справедливости.

А бойцы батальонов "Монако, Вена, Испания"? Они тоже вернутся сюда. Они ведь не предприниматели, они зарабатывать не умеют. Денег не хватит, и вернутся, чтобы снова покупать и брать на лапу, "решать дела".

И им в этом помогут заработавшие на войне те, для кого война стала не трагедией, а окном возможностей.

Перевозчики разных мастей, которые зарабатывали и зарабатывают космические суммы, пользуясь страхом и паникой.

Проводники поездов, особенно в первые дни войны.

Владельцы квартир и гостиниц, безбожно поднявшие цены.

Врачи, которые делали "непригодными" абсолютно здоровых людей.

Пограничники, таможенники, которым мало контрабанды, они помогают уклонистам.

Авторы схем с псевдоволонтерами, водителями-дальнобойщиками, студентами, опекунами.

Чиновники-мародеры с хищением гуманитарной помощи или обогащением на военных закупках.

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Но интересно, что желание расстрелять, послать в окопы, на фронт особенно присуще тем, кто покупку водительских прав, школьных оценок, аттестатов, дипломов грехом или по крайней мере преступлением не считает.

А деньги, заработанные неправедным образом, пойдут не в экономику, а на подкуп, снова будут питать коррупцию. И от этой несправедливости шаг до неспровоцированной агрессии.

Приравнять коррупцию к военным преступлениям, 15 лет и конфискацию? Депутаты говорят, что все упрется в наши нереформированные суды.

И что дальше? Тот, кто берет, как и тот, кто дает, знают, что у нас не расстреливают, максимум дадут лет 10–12.

Так что, ждать, что хлопцы придут с войны и порядок наведут?

Специально для Еспресо 

Об авторе. Майкл Мишкало (Михаил Мишкало), журналист, писатель

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