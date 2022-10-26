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Война с Россией: хроника
Мнение
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OPINION

А что в России? Ноль сообразительности

Михаил Басараб
26 октября, 2022 среда
22:04
Мнение

Эта война показывает, кто "хуторяне", а кто цивилизация

Заметьте, какое количество символов, мемов, разного мерча родила война. От фольклора к высокому искусству. На любой вкус. Придуманные в Украине образы Путина, России, российского корабля и солдата используются по всему миру на улицах и с политических трибун. До чего же мы креативный народ.

А что в России? Одна единственная буква Z, заимствованная из латинского алфавита. Ноль сообразительности. Что предложили они о нас в мире, кроме банальных штампов с позапрошлых времен?

Эта война показывает, кто "хуторяне", а кто цивилизация.

А теперь вспоминаем каждого нашего полоумного нувориша, который в нулевых и после стремился пригласить на свою избирательную кампанию какого-то замызганного технолога из России, потому что это был обязательный показатель способности. В любой стартап с большими деньгами должен быть приглашен некий казбек бектурсунов, шувалов, хржановский.

Большие деньги в Украине не хотели знать, что образование и культуру на московские болота привезли из Киева. Это незнание сломило судьбу и карьеру многим одаренным украинцам

Большие деньги в Украине не хотели знать, что образование и культуру на московские болота привезли из Киева. Это незнание сломило судьбу и карьеру многим одаренным украинцам. Погубило много интересных и важных идей. Многие были вынуждены раскрывать себя вдали от родины. Все это из-за стереотипов о "тупой деревенщине". Олигархи-совки тащили сюда весь бестолковые отбросы из России и как туземцы поклонялись им, потому что те приехали из "большой земли".

Эта война показывает, кто "хуторяне", а кто цивилизация.

Только представьте себе, каков потенциал украинской нации, сумевшей сохраниться, а сейчас упорно ломает бетон и черствый асфальт стереотипов, которые строились веками.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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