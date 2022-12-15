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OPINION

А что у нас с программой реинтеграции Донбасса?

15 декабря, 2022 четверг
18:07
Мнение

Не рекомендую тешить себя обманчивыми надеждами, что за это можно будет взяться потом

Многим этот вопрос не ясен. А зря. Как будут работать с людьми? Что будут делать в первую очередь? На какое время местные жители будут лишены права избирать власть и избираться? В чем будет заключаться система работы с населением, жившим в условиях жестокой пропаганды и дегуманизации Украины? Где взять и кто будет учить полицию для этих территорий? Есть ли план, что и когда восстановят? И есть ли понимание того, какие города отстроят, жителей обеспечат работой, а какие нет?

Ведь пора честно признать, что нет смысла и ресурсов для фактического построения городов с нуля, если там не будут созданы рабочие места и местным негде будет работать. А должна быть программа переселения тех, чьи дома не будут подлежать восстановлению.

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Я не рекомендую тешить себя обманчивыми надеждами, что за это можно будет взяться потом. Потом не будет времени на подготовку и создание приложения, а проблема останется. И власти стоит над этим задуматься

А еще вопрос с экологией и разминированием. Ведь вода и земля в Донбассе реально отравлены, а число мин и не разорванных снарядов невероятно велико. Все это требует плана решения проблем и программы реинтеграции Донбасса.

Но если с ними такая же ситуация, как и со стратегией возвращения беженцев в Украину, то проблема гигантская. Ибо это те случаи, когда после привычных громких заявлений и пафосных интервью проблема не исчезнет.

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А еще я не рекомендую тешить себя обманчивыми надеждами, что за это можно будет взяться потом. Потом не будет времени на подготовку и создание приложения, а проблема останется. И власти следует над этим задуматься.

Простите, что я не в розовых пони и радугах, но если сейчас не думать о будущем Украины и не готовиться к решению проблем, то уже завтра мы проснемся под весом всего, что одновременно упадет на Украину. И даже если завтра объявить о начале "Великого несокрушимого возрождения", то на устранение проблем оно не повлияет. Распиливать бюджеты, может, и так, а результата не будет.

Поэтому время руководству Украины проникнуться этим направлением не на словах, а на деле. Потому что часы тикают…

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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