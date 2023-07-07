Стесняюсь спросить, а что там с распиаренным более года назад американским ленд-лизом?

На протяжении нескольких месяцев "водили козу", объявляли о беспрецедентном решении, обещали все и вовремя…

Напомню, что уже через два с половиной месяца Акт о ленд-лизе утратит силу — его действие распространяется лишь на 2022-23 финансовые годы в США, а это значит, что в конце сентября этого года.

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Также хочу напомнить в абсолютных цифрах, что во времена Второй мировой по процедуре ленд-лиза США передали Советскому Союзу для победы над Германией почти 15 тысяч самолетов, около 7 тысяч танков (новейшего образца), а также $11,4 млрд (по нынешнему курсу). оценивают почти в $159 млрд).

Как говорится, почувствуйте разницу.

Этот пост не для того, чтобы приуменьшить помощь, оказываемую ныне США Украине. Мы должны быть благодарны и за то, что получаем. Но сравнение — скорее о настоящем лидерстве и политической воле. Или об их отсутствии. Это касается и позиции вступления Украины в НАТО, кстати, тоже.

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Об авторе. Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

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