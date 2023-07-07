А что там с ленд-лизом?
В сентябре истекает срок действия Акта о ленд-лизе
Стесняюсь спросить, а что там с распиаренным более года назад американским ленд-лизом?
На протяжении нескольких месяцев "водили козу", объявляли о беспрецедентном решении, обещали все и вовремя…
Напомню, что уже через два с половиной месяца Акт о ленд-лизе утратит силу — его действие распространяется лишь на 2022-23 финансовые годы в США, а это значит, что в конце сентября этого года.
Читайте также: Украина — НАТО: "Нет" никто не говорит — поэтому остается вопрос "Как?"
Также хочу напомнить в абсолютных цифрах, что во времена Второй мировой по процедуре ленд-лиза США передали Советскому Союзу для победы над Германией почти 15 тысяч самолетов, около 7 тысяч танков (новейшего образца), а также $11,4 млрд (по нынешнему курсу). оценивают почти в $159 млрд).
Как говорится, почувствуйте разницу.
Этот пост не для того, чтобы приуменьшить помощь, оказываемую ныне США Украине. Мы должны быть благодарны и за то, что получаем. Но сравнение — скорее о настоящем лидерстве и политической воле. Или об их отсутствии. Это касается и позиции вступления Украины в НАТО, кстати, тоже.
Об авторе. Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное