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Анонс

"А что, Киев разбомбили"? Как встречают воинов на деоккупированных территориях

21 октября, 2022 пятница
17:15
война с Россией

Несколько месяцев оккупации жители Донецкой и Харьковской области были в полной информационной изоляции. Россияне рассказывали о поражениях украинской армии, запугивали и грабили

Как пережили украинцы оккупацию?

Разбитые церкви, разрушенные дома, запугивание и грабеж. Это все после себя оставили российские военные, бежавшие с украинских территорий. Какие информационные атаки приходилось терпеть жителям в оккупации, как себя вели российские военные с гражданскими, а также о том, как бежали оккупанты – Кристина Парубий поговорит в программе "Война и волонтеры" в пятницу, 21 октября, в 17:15.

Украина
волонтеры и война
деоккупация Украины
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2022, пятница
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