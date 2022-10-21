"А что, Киев разбомбили"? Как встречают воинов на деоккупированных территориях
Несколько месяцев оккупации жители Донецкой и Харьковской области были в полной информационной изоляции. Россияне рассказывали о поражениях украинской армии, запугивали и грабили
Как пережили украинцы оккупацию?
Разбитые церкви, разрушенные дома, запугивание и грабеж. Это все после себя оставили российские военные, бежавшие с украинских территорий. Какие информационные атаки приходилось терпеть жителям в оккупации, как себя вели российские военные с гражданскими, а также о том, как бежали оккупанты – Кристина Парубий поговорит в программе "Война и волонтеры" в пятницу, 21 октября, в 17:15.
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