"А Белгород-Днестровский – это не Украина?", - экс-чемпион мира защитил Ломаченко, вышедшего на бой с Комми без украинского флага
Украинский боксер Александр Гвоздик считает, что не понимает тех, кто критикует Василия Ломаченко, вышедшего на бой с ганцом Ричардом Комми с флагом Белгород-Днестровского
Об этом боксер сообщил в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.
Гвоздик считает, что нет разницы, с чем Ломаченко выходит на ринг.
"Жванецкий хорошо сказал: "Патриотизм – это четкое, осознанное понимание, почему мы должны жить хуже других". Я вообще не понимаю. Это его желание с чем хочет, с тем и выходит. Портрет своей девушки или жены если бы вынес. Какая разница? , с чем он вышел. А Белгород-Днестровский - это не Украина?Ну, захотелось ему так выйти.Я в этом плане хейтеров не поддерживаю.Он не вышел со свастикой, черепом и костями.Вышел человек с флагом своего города, который является частью Украины. В чем проблема? Душа у него так хочет", – сказал Александр Гвоздик.
- Напомним, 12 декабря Василий Ломаченко победил Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко раскритиковал Василия Ломаченко из- за отсутствия украинского флага во время поединка против Ричарда Комми.
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