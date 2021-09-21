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99% детей с COVID-19, попавших в больницу, имеют "Дельта"-штам, - Харьковская ОГА

21 сентября, 2021 вторник
21:34
Коронавирус коронавирус

В Харьковской области у 99% госпитализированных с коронавирусом детей обнаружили штамм "Дельта"

Об этом сообщил на брифинге директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов, передает Укринформ.

"Детская инфекционная больница заполнена на 43%. Лечатся 127 детей. У 99% - штамм "Дельта". Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевшие - дети", - отметил Хаустов.

В целом медицинские учреждения "первой волны" заполнены на 46% 1 372 пациента).

"Среди всех больных, находящихся в больницах сейчас, примерно 4% вакцинированных. У невакцинированных - стремительное нарастание побочных осложнений. У вакцинированных - легкое течение", - говорит директор департамента.

Директор областной клинической больницы Владимир Ярош отметил, что в его заведении находятся 153 пациента, из них только 16 были вакцинированы, и только 1 вакцинированный с тяжелым течением - в реанимации.

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