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98% украинцев уверены в победе в войне, - опрос

11 августа, 2022 четверг
23:40
Общество Парад

98% украинцев верят в победу в войне с Россией, 91% поддерживают действия президента

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

На вопрос, верят ли они, что Украина выиграет войну, 98% ответили утвердительно. Что касается президента Зеленского, то 91% украинцев одобряют его работу.

"Информация, собранная в ходе этого опроса, является подтверждением нашего предварительного опроса. Украинцы очень тверды в своем убеждении, что они победят в конфликте против России, и они подавляющим большинством поддерживают действия своего военного президента", - сказал Стивен Никс, старший директор Евразийского отдела IRI.

Данные также демонстрируют, что подавляющее большинство украинцев не верят во уступки какой-либо территории российским захватчикам. 64% говорят, что Украина сохранит все территории от ее международно-признанных границ в 1991 году после нынешней войны. Еще 14% утверждают, что Украина вернет территорию под свой контроль к нападению России 24 февраля.

Также в последние месяцы возросла поддержка членства в НАТО. 72% украинцев поддержали бы вступление в НАТО, если бы сегодня состоялся референдум. Это скачок на 13% по сравнению с опросом, опубликованным в мае.

  • 26 мая мы писали, что рекордные 92% украинцев плохо относятся к России, хотя еще в феврале, перед началом полномасштабного вторжения, у таких было всего 50%.
  • В июне данные опроса свидетельствовали, что более 2/3 украинцев также считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении.
  • В июле более 80% украинцев поддерживали вступление в ЕС, а 71% – вступление в НАТО.

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Новости
Украина
Владимир Зеленский
война с Россией
НАТО
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