98% украинцев уверены в победе в войне, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра аналитических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

На вопрос, верят ли они, что Украина выиграет войну, 98% ответили утвердительно. Что касается президента Зеленского, то 91% украинцев одобряют его работу.

"Информация, собранная в ходе этого опроса, является подтверждением нашего предварительного опроса. Украинцы очень тверды в своем убеждении, что они победят в конфликте против России, и они подавляющим большинством поддерживают действия своего военного президента", - сказал Стивен Никс, старший директор Евразийского отдела IRI.

Данные также демонстрируют, что подавляющее большинство украинцев не верят во уступки какой-либо территории российским захватчикам. 64% говорят, что Украина сохранит все территории от ее международно-признанных границ в 1991 году после нынешней войны. Еще 14% утверждают, что Украина вернет территорию под свой контроль к нападению России 24 февраля.

Также в последние месяцы возросла поддержка членства в НАТО. 72% украинцев поддержали бы вступление в НАТО, если бы сегодня состоялся референдум. Это скачок на 13% по сравнению с опросом, опубликованным в мае.

26 мая мы писали, что рекордные 92% украинцев плохо относятся к России, хотя еще в феврале, перед началом полномасштабного вторжения, у таких было всего 50%.

В июне данные опроса свидетельствовали, что более 2/3 украинцев также считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении.

В июле более 80% украинцев поддерживали вступление в ЕС, а 71% – вступление в НАТО.

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