98 стран подписали заявление о гарантиях эвакуации людей из Афганистана

Документ опубликовали на сайте Госдепа США.

Страны отмечают, что стремятся обеспечить возможность свободно выезжать из Афганистана для своих граждан и афганцев, которые сотрудничали со странами-подписантами, а также людей из группы риска.

"Мы получили заверения от талибов, все иностранные граждане и любые граждане Афганистана смогут безопасно ехать за пределы страны", - говорится в заявлении.



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Подписанты отмечают, что продолжат выдавать проездные документы афганцам.

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"У нас есть четкие заверения со стороны талибов, что они (афганцы) смогут путешествовать в наши страны", - написано в документе.