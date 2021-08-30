98 стран подписали заявление о гарантиях эвакуации людей из Афганистана
98 стран мира, высокий представитель ЕС и генсек НАТО подписали совместное заявление о гарантиях эвакуации людей из Афганистана
Документ опубликовали на сайте Госдепа США.
Страны отмечают, что стремятся обеспечить возможность свободно выезжать из Афганистана для своих граждан и афганцев, которые сотрудничали со странами-подписантами, а также людей из группы риска.
"Мы получили заверения от талибов, все иностранные граждане и любые граждане Афганистана смогут безопасно ехать за пределы страны", - говорится в заявлении.
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Подписанты отмечают, что продолжат выдавать проездные документы афганцам.
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