Об этом сообщили в Центре анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).

"Даже после года непрерывных атак со стороны преступного режима в Москве украинцы продолжают сплачиваться вокруг своего лидера времен войны, президента Зеленского", - сказал Стивен Никс, старший директор IRI по Евразии. "Владимиру Путину не только не удалось поколебать их решимость, он укрепил поддержку украинцев в стремлении победить в войне без каких-либо территориальных уступок", - добавил он.

Опрос также показал, что поддержка вступления в НАТО возросла. 82% поддержали бы вступление в НАТО, если бы сегодня референдум состоялся.

Отмечается, что это на десять процентных пунктов больше по сравнению с опросом в июне 2022 года и на 23 процентных пункта больше по сравнению с апрелем 2022 года.

В частности, аналитики утверждали, что отвечая на вопрос о деятельности президента Зеленского, 91% украинцев одобрили его работу. 97% верят, что победят в войне с Россией, а 74% считают, что Украина сохранит все территории в пределах своих международно-признанных границ, определенных в 1991 году.