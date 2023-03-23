97% украинцев убеждены в победе Украины, а 82% поддерживают вступление страны в НАТО, - опрос
Согласно опросу Международного республиканского института (IRI), украинцы выразили рекордную поддержку вступлению страны в НАТО - 82%, а 97% убеждены в победе Украины
Об этом сообщили в Центре анализа и социологических исследований (CISR) Международного республиканского института (IRI).
"Даже после года непрерывных атак со стороны преступного режима в Москве украинцы продолжают сплачиваться вокруг своего лидера времен войны, президента Зеленского", - сказал Стивен Никс, старший директор IRI по Евразии. "Владимиру Путину не только не удалось поколебать их решимость, он укрепил поддержку украинцев в стремлении победить в войне без каких-либо территориальных уступок", - добавил он.
Опрос также показал, что поддержка вступления в НАТО возросла. 82% поддержали бы вступление в НАТО, если бы сегодня референдум состоялся.
Отмечается, что это на десять процентных пунктов больше по сравнению с опросом в июне 2022 года и на 23 процентных пункта больше по сравнению с апрелем 2022 года.
В частности, аналитики утверждали, что отвечая на вопрос о деятельности президента Зеленского, 91% украинцев одобрили его работу. 97% верят, что победят в войне с Россией, а 74% считают, что Украина сохранит все территории в пределах своих международно-признанных границ, определенных в 1991 году.
- Напомним, согласно данным социологической группы "Рейтинг" по состоянию на декабрь 2022 года также абсолютное большинство украинцев выразило уверенность , что наша страна сможет отразить нападение России – 97%.
- Согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, две трети респондентов-граждан ЕС считают Россию противником своих государств в 2023 году.
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