97% госпитализированных с COVID-19 украинцев были без прививки

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья при Минздраве Украины информирует Еспресо.TV .

"По данным электронной системы здравоохранения, 97,1% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре в Украине, были невакцинированные, то есть не получили двух доз антикоагулянтной вакцины.



В целом среди украинцев, которым диагностировали коронавирусную болезнь в этот период, 95,7% не были полностью вакцинированы", - говорится в сообщении ведомства.



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Напомним, за сутки 9 октября 2021 года в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1149, медработников - 122).

Напомним, из-за крайне низкого уровня вакцинации эпидемиологическая ситуации в Украине ухудшилась до уровня апреля 2021 года.





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