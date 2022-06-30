95-я бригада ДШВ показала, как уничтожает российскую колонну с боекомплектом
Артиллеристы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады накрыли огнем колонну с российскими оккупантами
Видео операции были обнародованы на канале командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Зафиксировано успешное нанесение огневого поражения реактивно-артиллерийским подразделением 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины по автомобильной колонне с боекомплектом российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Справка. 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада базируется в Житомире. ОДШБ участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН. Весной 2014 года в числе первых отражала российскую агрессию. Подразделения 95-й бригады участвовали в боях за Славянск. В июле-августе 2014 года подразделение бригады под руководством генерала Михаила Забродского совершило 470-километровый рейд по тылам противника. Десантники уничтожили три вражеских блокпоста, а также разблокировали и создали коридор для выхода из окружения подразделений на границе. Благодаря рейду из окружения вышли 3 тысячи человек и более 250 единиц техники.
- Напомним, 30 июня ВСУвзяли под контроль село Потемкино в Херсонской области.
- 29 июня украинские десантники и пехотинцы уничтожили батарею российских самоходных гаубиц "Акация".
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