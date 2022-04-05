95% украинцев верят в победу в войне с Россией, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

"95% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России, однако уверенность в скорой победе "за несколько недель" несколько уменьшилась - с 47% до 35%. В то же время выросли позиции "несколько месяцев" и "полгода-год". Суммарно таких около 50%. Еще 14% затруднились ответить на этот вопрос", - говорится в релизе исследования.



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