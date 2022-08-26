Об этом он написал в своем телеграме .

По словам Кличко, в Киеве для очного обучения откроют только те школы, которые имеют оборудованное укрытие здании школы или где-то рядом, в шаговой доступности.

"Напомню, мы приняли решение, что в очном режиме школьники будут учиться только в тех учебных заведениях, где обустроены укрытия или где укрытия – в шаговой доступности. И мы завершаем проверку школ по их готовности. Потому что безопасность наших детей в условиях войны – самое главное" , – написал мэр Киева.

Кличко поделился, что в онлайн-режиме из 421 школы будут работать 22, поскольку у них нет укрытий ни внутри здания, ни рядом. Также в онлайн-формате начнет обучение одна из школ Подольского района: она больше всего пострадала во время обстрелов весной.

Остальные 95% школ начнут обучение в смешанном формате. Школьники смогут учиться и онлайн, и очно. К офлайн-обучению изъявили желание приобщиться 132 тыс. школьников.

Также Кличко подчеркнул, что в столице проверили все школы. Укрытия в них надежно оборудованы: есть парты, стулья, санузлы и даже места для лежания. В общей сложности эти укрытия вместе могут вместить до 145 тыс. человек.

В некоторых школах обустройство укрытий продолжается. Его планируют завершить к концу сентября. В это время ученики будут ходить в укрытия в метро или в школы по соседству.

"В целом в Киеве находятся 60% детей-школьников, 20% детей за рубежом, 20% - в других регионах Украины. Более 4 тысяч детей-переселенцев уже приняли школы и сады столицы. И их количество увеличивается", - добавил Виталий Кличко.

Ранее Шкарлетт заявлял, что по всей Украине к очной учебе готов 41% школ.

После этого МОН предложило четыре формы обучения, которыми смогут пользоваться ученики, как находящиеся в Украине, так и те, кто выехал за границу или находится на временно оккупированных территориях.

В Днепропетровской области 80% громад решили ввести в школах очное обучение.