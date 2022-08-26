95% школ Киева будут работать в смешанном формате, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, как будут работать школы столицы в новом учебном году
Об этом он написал в своем телеграме .
По словам Кличко, в Киеве для очного обучения откроют только те школы, которые имеют оборудованное укрытие здании школы или где-то рядом, в шаговой доступности.
"Напомню, мы приняли решение, что в очном режиме школьники будут учиться только в тех учебных заведениях, где обустроены укрытия или где укрытия – в шаговой доступности. И мы завершаем проверку школ по их готовности. Потому что безопасность наших детей в условиях войны – самое главное" , – написал мэр Киева.
Кличко поделился, что в онлайн-режиме из 421 школы будут работать 22, поскольку у них нет укрытий ни внутри здания, ни рядом. Также в онлайн-формате начнет обучение одна из школ Подольского района: она больше всего пострадала во время обстрелов весной.
Остальные 95% школ начнут обучение в смешанном формате. Школьники смогут учиться и онлайн, и очно. К офлайн-обучению изъявили желание приобщиться 132 тыс. школьников.
Также Кличко подчеркнул, что в столице проверили все школы. Укрытия в них надежно оборудованы: есть парты, стулья, санузлы и даже места для лежания. В общей сложности эти укрытия вместе могут вместить до 145 тыс. человек.
В некоторых школах обустройство укрытий продолжается. Его планируют завершить к концу сентября. В это время ученики будут ходить в укрытия в метро или в школы по соседству.
"В целом в Киеве находятся 60% детей-школьников, 20% детей за рубежом, 20% - в других регионах Украины. Более 4 тысяч детей-переселенцев уже приняли школы и сады столицы. И их количество увеличивается", - добавил Виталий Кличко.
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