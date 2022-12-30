"95% поддерживают Украину": Эксфутболист "Шахтера" рассказал, как в Грузии реагируют на российскую агрессию
Грузинский полузащитник харьковского "Металлист 1925" Бека Вачиберадзе заявил, что 95% его земляков поддерживают Украину в войне с РФ
Об этом сообщает "Трибуна".
"Весну я провел в чемпионате Грузии. Там в футболе больший акцент делают на технику. Но в целом у УПЛ конечно же футбол сильнее. Скорости намного выше, выше интенсивность и больше борьбы. В Грузии 95% людей поддерживают Украину в ее войне за независимость и очень переживают за нас", - сказал Бека Вачиберадзе.
26-летний Вачиберадзе выступает за "Металлист 1925" начиная с сентября. До этого играл за "Шахтер", "Черноморец", бельгийский "Ломмель", испанский "Бетис" и грузинский "Торпедо".
Также выступал за молодежные сборные Украины, но наконец-то избрал грузинское гражданство. Является уроженцем Кутаиси.
- 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти проявить милосердие к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или США. В то же время в МИД Украины заявили о грубом нарушении прав человека в Грузии, имея в виду Саакашвили.
- 27 декабря в Европарламенте заявили, что Грузия никогда не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме.
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