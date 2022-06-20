9,5 миллиарда евро. На этой неделе ЕС утвердит финансовую помощь Украине

Об этом сообщает Bloomberg.

Новая программа макрофинансовой помощи будет состоять из 25-летних кредитов со льготным периодом на 10 лет. По словам источников в Брюсселе, процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.

План помощи должен быть одобрен всеми 27 странами-участницами и Европейским парламентом. На саммите лидеров Евросоюза 24-25 июня, кроме статуса кандидата для Украины, обсудят и послевоенное восстановление Украины.

По словам источников Bloomberg, предполагается, что первый транш из нового пакета помощи будет предоставлен уже этим летом. До конца года могут быть переданы еще 3 или 4 транша, но это будет зависеть от гарантий и финансовых потребностей Украины.

В мае президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к "плану Маршалла" для восстановления Украины.

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