9,5 миллиарда евро. На этой неделе ЕС утвердит финансовую помощь Украине
До конца недели Евросоюз утвердит очередной финансовый пакет помощи для Украины в размере 9 млрд евро
Об этом сообщает Bloomberg.
Новая программа макрофинансовой помощи будет состоять из 25-летних кредитов со льготным периодом на 10 лет. По словам источников в Брюсселе, процентные платежи будут покрываться из бюджета ЕС.
План помощи должен быть одобрен всеми 27 странами-участницами и Европейским парламентом. На саммите лидеров Евросоюза 24-25 июня, кроме статуса кандидата для Украины, обсудят и послевоенное восстановление Украины.
По словам источников Bloomberg, предполагается, что первый транш из нового пакета помощи будет предоставлен уже этим летом. До конца года могут быть переданы еще 3 или 4 транша, но это будет зависеть от гарантий и финансовых потребностей Украины.
- В мае президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к "плану Маршалла" для восстановления Украины.
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