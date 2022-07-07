95% белорусов против участия их армии в войне против Украины на стороне России, - опрос
95% белорусов считают, что армия РБ не должна участвовать в военных действиях на стороне России
Об этом свидетельствуют данные опроса "Chatham house".
"Отношение белорусов к войне России в Украине остается негативным. Мы видим, что постепенно происходит плавление поддержки России. Уменьшается количество людей, которые считают, что нужно поддерживать действия России (с 28% в марте до 23% в июне 2022 года). А людей, которые считают, что Беларусь должна принять участие в военных действиях на стороне России, не много – 5%", – говорит Григорий Астапеня, директор "Белорусской инициативы" Chatham House.
Согласно опросу, 43% респондентов не поддерживают действия армии РФ в Украине. При этом однозначных противников военных действий российской армии в 2,5 раза больше, чем однозначных сторонников – 35% и 14% соответственно.
По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в апреле 2022 года, выросло количество тех, кто считает, что последствия военных действий на территории Украины будут негативными для Беларуси (55% в июне против 53% в апреле) и конкретно для каждого белоруса (52%). и 49% соответственно).
Опрос проводился с 6 по 17 июня 2022 года с помощью интернет-интервью (CAWI). Участие в нем приняли 804 респондента.
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