Соответствующее видео было обнародовано на странице Сухопутных войск ВСУ.

"93-я ОМБр "Холодный Яр" уничтожила 11 единиц вражеской техники, среди которой были танки, БМП, боевые машины "Рысь", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 июня "холодноярцы" сбили российский боевой вертолет Ка-52 в небе над Изюмом.

93-я бригада дислоцируется в поселке Черкасское в Днепропетровской области. С самого начала российского вторжения участвовала в войне на востоке Украины. Подразделения бригады прошли самые ожесточенные бои войны, включая бои под Иловайском и бои за Донецкий аэропорт. Бригада носит почетное наименование "Холодный Яр" - в честь прославившейся своими повстанцами исторической местности Приднепровской Украины.