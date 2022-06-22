Герои Украины. Эта война напоминает партию в шахматы между умным человеком и клиническим идиотом, – Сергей Пономаренко
93-я бригада показала видео уничтожения 11 единиц вражеской техники
93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уничтожила большое скопление военной техники рашистов
Соответствующее видео было обнародовано на странице Сухопутных войск ВСУ.
"93-я ОМБр "Холодный Яр" уничтожила 11 единиц вражеской техники, среди которой были танки, БМП, боевые машины "Рысь", – говорится в сообщении.93-я бригада дислоцируется в поселке Черкасское в Днепропетровской области. С самого начала российского вторжения участвовала в войне на востоке Украины. Подразделения бригады прошли самые ожесточенные бои войны, включая бои под Иловайском и бои за Донецкий аэропорт. Бригада носит почетное наименование "Холодный Яр" - в честь прославившейся своими повстанцами исторической местности Приднепровской Украины.
- Напомним, 13 июня "холодноярцы" сбили российский боевой вертолет Ка-52 в небе над Изюмом.
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