93 священнослужителя УПЦ МП требуют лишить Кирилла права занимать патриарший престол
Священники Украинской православной церкви Московского патриархата решили обратиться в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла
Заявление священников обнародовал протоиерей Андрей Пинчук в Facebook.
Священнослужители требуют международного церковного трибунала для Кирилла. Речь идет о Соборе Предстоятелей Древних Восточных Церквей.
"Уже многие столетия в Православной Церкви существует традиция обращаться в суд такого Собора в случае серьезных конфликтов. Собор Восточных Патриархов неоднократно рассматривал иски против высших церковных сановников. В истории Русской Церкви тоже был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов. В 1666 году именно Восточные Патры Московского патриарха Никона, лишив его патриаршества и епископского сана. Никона оставили простым монахом и отправили на покаяние в монастырь", - говорится в сообщении.
Священнослужители отмечают, что Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь.
"Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия российских войск на территории Украины".
Мы надеемся, что Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей рассмотрит наше обращение и вынесет свое справедливое решение», – добавляет Андрей Пинчук.
С полным текстом обращения можно ознакомиться по призванию .
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