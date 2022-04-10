93 священнослужителя УПЦ МП требуют лишить Кирилла права занимать патриарший престол

Заявление священников обнародовал протоиерей Андрей Пинчук в Facebook.



Священнослужители требуют международного церковного трибунала для Кирилла. Речь идет о Соборе Предстоятелей Древних Восточных Церквей.



"Уже многие столетия в Православной Церкви существует традиция обращаться в суд такого Собора в случае серьезных конфликтов. Собор Восточных Патриархов неоднократно рассматривал иски против высших церковных сановников. В истории Русской Церкви тоже был прецедент обращения в суд Восточных Патриархов. В 1666 году именно Восточные Патры Московского патриарха Никона, лишив его патриаршества и епископского сана. Никона оставили простым монахом и отправили на покаяние в монастырь", - говорится в сообщении.



Священнослужители отмечают, что Кирилл проповедует доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению и должна быть осуждена как ересь.



"Кирилл совершил моральные преступления, благословив войну против Украины и полностью поддержав агрессивные действия российских войск на территории Украины".

Мы надеемся, что Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей рассмотрит наше обращение и вынесет свое справедливое решение», – добавляет Андрей Пинчук.



С полным текстом обращения можно ознакомиться по призванию .

Свято-Никольский приход Русской православной церкви (РПЦ) в городе Амстердам (Королевство Нидерланды) разрывает отношения с Московской патриархией, поддержавшей вторжение РФ на суверенную территорию Украины.