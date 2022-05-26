Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Социологи отмечают, что отношение к России постепенно ухудшалось за последние три года. Например, в ноябре 2021 года 47% украинцев негативно относились к России, а 39% — позитивно. За несколько недель до вторжения, в феврале 2022 года, 34% респондентов заявили, что хорошо относятся к России, а о плохом отношении сказали 50%.

Резкая смена отношения происходила за месяцы полномасштабного вторжения. В то же время социологи отмечают, что 2% все еще положительно относящихся к России, — это примерно 500 тысяч человек. Интересен доминирующий спектр эмоций, которые вызывает война у украинцев. Преобладают активные и положительные чувства: "гнев/возмущение/ненависть/отвращение" - 53% и "гордость за Украину/армию" - 52%. А такие, как "тревога/страх/ужас", "шок", "подавленность и оцепенение" – на нижних позициях. Опрос проводился 13-18 мая методом телефонных интервью. Опросили 2000 респондентов от 18 лет из всех регионов, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса (оккупированные территории до 24 февраля 2022).

Отметим, что похожи результаты опроса, который накануне обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Он показал, что, несмотря на войну, украинцы оптимисты – в лучшее будущее верит 2/3 населения.

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