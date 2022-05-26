92% украинцев негативно относятся к России, положительно – только 2%, - опрос
Рекордные 92% украинцев плохо относятся к России, хотя еще в феврале, перед началом полномасштабного вторжения, таких было всего 50%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Социологи отмечают, что отношение к России постепенно ухудшалось за последние три года. Например, в ноябре 2021 года 47% украинцев негативно относились к России, а 39% — позитивно. За несколько недель до вторжения, в феврале 2022 года, 34% респондентов заявили, что хорошо относятся к России, а о плохом отношении сказали 50%.
Резкая смена отношения происходила за месяцы полномасштабного вторжения. В то же время социологи отмечают, что 2% все еще положительно относящихся к России, — это примерно 500 тысяч человек. Интересен доминирующий спектр эмоций, которые вызывает война у украинцев. Преобладают активные и положительные чувства: "гнев/возмущение/ненависть/отвращение" - 53% и "гордость за Украину/армию" - 52%. А такие, как "тревога/страх/ужас", "шок", "подавленность и оцепенение" – на нижних позициях. Опрос проводился 13-18 мая методом телефонных интервью. Опросили 2000 респондентов от 18 лет из всех регионов, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса (оккупированные территории до 24 февраля 2022).
- Отметим, что похожи результаты опроса, который накануне обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Он показал, что, несмотря на войну, украинцы оптимисты – в лучшее будущее верит 2/3 населения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.62
Покупка 34.62Продажа 35.92
-
EUR
Покупка 36.32Продажа 38.1
- Актуальное
- Важное